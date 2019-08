Την πρώτη του συναυλία μετά την αποφυλάκισή του έδωσε ο A$AP Rocky, που απευθυνόμενος στο πολυάριθμο κοινό που παρακολουθούσε, μίλησε για την επί ένα μήνα κράτησή του σε σουηδικές φυλακές.

Ο διάσημος Αμερικανός ράπερ A$AP Rocky βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς κοινής γνώμης, μετά από μία υπόθεση ξυλοδαρμού στη Στοκχόλμη. Ο A$AP Rocky συνελήφθη και κρατήθηκε σε φυλακή της Σουηδίας, ώσπου δικάστηκε για το περιστατικό μαζί με τους δύο συνοδούς του. Παρότι η ποινή του δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, οι Αρχές της Σουηδίας τον άφησαν ελεύθερο. Η υπόθεση προκάλεσε ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ - Σουηδίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητάει μέσω Twitter την απελευθέρωση του καλλιτέχνη εισπράττοντας την οργισμένη απάντηση του πρώην πρωθυπουργού της Σουηδίας, Καρλ Μπιλντ.

"Hip Hop never looked so strong together." - ASAP Rocky at #RealStreetFest pic.twitter.com/IFXJcRVCPa