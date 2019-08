Η Disney θα επανακυκλοφορήσει την κλασική ταινία «Μόνος στο σπίτι» και ο πρωταγωνιστής της, Μακόλεϊ Κάλκιν αποφάσισε να σχολιάσει τα νέα με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Ο 38χρονος σήμερα ηθοποιός ήταν μόλις 10 ετών όταν το 1990 βγήκε η πρώτη ταινία «Home Alone», που τον έκανε παγκοσμίως διάσημο μέσα από τον ρόλο του μικρού Κέβιν Μακάλιστερ, ενώ έπαιξε και στο σίκουελ «Home Alone 2: Lost In New York», που προβλήθηκε το 1992.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποφάσισε να σχολιάσει τα νέα, δίνοντας μια ιδέα για το πώς φαντάζεται το reboot του «Home Alone». Έτσι, ο 38χρονος ηθοποιός δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία που τον δείχνει να κάθεται σε έναν καναπέ με τα εσώρουχα, με ένα λάπτοπ στα πόδια του και ένα πιάτο μακαρόνια στο χέρι.

«Έτσι θα έδειχνε στην πραγματικότητα μια σύγχρονη εκδοχή του "Μόνος στο σπίτι"», έγραψε με σαρκαστική διάθεση, προσθέτοντας στη συνέχεια σε νέα ανάρτηση πως περιμένει τηλέφωνο από την Disney για να το συζητήσουν.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA