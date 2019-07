Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα του Τιμοτέ Σαλαμέ ως Βασιλιά Ερρίκου Ε' για την επερχόμενη δραματική ταινία «The King».

Ο νεαρός ηθοποιός, που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του στο «Call Me by Your Name», υποδύεται τώρα τον απρόθυμο μονάρχη σε μια ταινία από τον σκηνοθέτη του «Animal Kingdom», David Michôd.

Στην φωτογραφία απεικονίζεται ο Τιμοτέ Σαλαμέ ως νεαρός βασιλιάς να κοιτάζει με πολύ σοβαρό ύφος, καθισμένος σε έναν μεσαιωνικό θρόνο. Πίσω του στέκονται στρατιώτες και πολίτες, ενώ στο βάθος κυματίζει μια αγγλική σημαία.

Η ταινία παρακολουθεί τη μεταμόρφωση του Βασιλιά Ερρίκου Ε' από πεισματάρη πρίγκιπα σε Βρετανό μονάρχη, αναγκασμένο να αποδεχθεί την ζωή από την οποία προηγουμένως προσπαθούσε να ξεφύγει.

Στην ταινία παίζει επίσης ο Joel Edgerton, που υποδύεται τον πολύ στενό φίλο και μέντορα του Βασιλιά Ερρίκου, αλλά και οι Sean Harris, Ben Mendelsohn, Robert Pattinson και Lily-Rose Depp.

Το «The King» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας 2019.