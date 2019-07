Πώς ένα φόρεμα Zara με τιμή 39.99 λίρες κατάφερε να συζητηθεί από το BBC μέχρι τους New York Times, στην Βρετανία μόνο ξεπουλάει εδώ και μήνες και έφτασε να έχει μέχρι δικό του λογαριασμό στο Instagram;

Η απάντηση κρύβεται σε διάφορους λόγους αλλά δεν διαφέρει πολύ από οποιοδήποτε άλλο ρούχο της συγκεκριμένης αλυσίδας καταστημάτων, που χωρίς να διαφημιστεί ιδιαιτέρως, καταλήγει στην ντουλάπα εκατομμυρίων γυναικών παγκοσμίως. Ακόμη και στην Ελλάδα, που το αγοραστικό κοινό είναι σαφώς μικρότερο από το βρετανικό, κατά καιρούς διάφορα κομμάτια Zara κατακλύζουν τους δρόμους και κυρίως τα social media.

Όλα ξεκίνησαν όταν η εταιρία Zara κυκλοφόρησε το λευκό φόρεμα με το μαύρο πουά, που για απροσδιόριστο μέχρι στιγμής λόγο, εκατοντάδες γυναίκες θεώρησαν must για την γκαρνταρόμπα τους. Το ρούχο άρχισε αστραπιαία να φοριέται ευρέως, να φωτογραφίζεται ακατάπαυστα και να γίνεται έτσι viral της μόδας και άρθρο σε ξένα μέσα ενημέρωσης, με τους New York Times να το ανακηρύσσουν «ως το φόρεμα που κατέκτησε την Βρετανία».

To πώς όμως έφτασε ένα ρούχο κόστους μόλις 40 λιρών -περίπου 45 ευρώ- να γίνει από αντικείμενο (καταναλωτικού) πόθου, θέμα ανάλυσης από μελετητές είναι κάτι σχετικά πρωτόγνωρο. Το αξιοσημείωτο δε, είναι πως παρόλο που ήδη κυκλοφορεί σε αμέτρητα ίδια αντίγραφα, οι γυναίκες δεν σταματούν να το αγοράζουν. Και παρόλο που πολλές δηλώνουν άκρως εκνευρισμένες που έγινε τόσο δημοφιλές, επίσης αρνούνται να το αποχωριστούν, δοκιμάζοντας πλέον «εναλλακτικές» για να συνεχίσουν να το φορούν- κάποιες το συνδυάζουν με εξεζητημένα αξεσουάρ, άλλες κάνουν μεταποιήσεις στο σχέδιο και μερικές αποφάσισαν να του αλλάξουν μέχρι χρώμα, για να μην αναγνωρίζεται.

Further evidence from yesterday that every woman in Brighton has that Zara dress pic.twitter.com/fa783it7oe