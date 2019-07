Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ απάντησε στις φήμες πως είχε κάποτε σχέση με τον πρίγκιπα Κάρολο, διάδοχο του βρετανικού θρόνου.

«Αν είχα παίξει καλά τα χαρτιά μου, θα μπορούσα να είμαι η πρώτη Εβραία πριγκίπισσα», είπε η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια από την σκηνή του London's Hyde Park, σχολιάζοντας δημοσιεύματα της δεκαετία του '70 με φωτογραφίες της μαζί με τον πρίγκιπα Κάρολο και τίτλους όπως «Η Μπάρμπρα γοητεύει τον πρίγκιπα της».

Οι δυο τους συναντήθηκαν πρώτη φορά το 1974 στα γυρίσματα της ταινίας «Funny Lady» και μετά από 20 χρόνια βρέθηκαν ξανά, όταν η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ εμφανίστηκε στο Wembley Arena σε εκδήλωση για τη στήριξη του ιδρύματος Prince's Trust. Αργότερα εκείνη τη χρονιά, δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας και η Στρέιζαντ είχαν σχέση, μετά τον χωρισμό του Καρόλου από την πριγκίπισσα Νταϊάνα, το 1994.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Κρίστοφερ Άντερσεν στο βιβλίο του 2016 «Game of Crowns: Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate and the Throne», ο πρίγκιπας Κάρολος και η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ είχαν μυστικό ραντεβού στο Bel Air Hotel, για το οποίο κανείς δεν γνώριζε.