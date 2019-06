Στη Νέα Υόρκη ανοίγει η Rihanna τη δεύτερη προσωρινή μπουτίκ της με είδη του δικού της οίκου μόδας, Fenty, ένα μήνα μετά την έναρξη της λειτουργίας του στο Παρίσι.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός από τα νησιά Μπαρμπέιντος, που προτείνει μια μόδα η οποία δραπετεύει από τις εποχές και τους περιορισμούς της Εβδομάδας Μόδας, δηλώνει ότι «θέλει κάθε γυναίκα να φορά τα ρούχα της», αφού υπόσχεται ότι το μέγεθός τους θα φθάνει έως το 46.

Μέλος του ομίλου LVMH, η εταιρία Fenty επέλεξε το Webster, ένα κατάστημα του Σόχο γνωστό για την απαιτητική του επιλογή στο πρετ α πορτέ, για να δημιουργήσει ένα «pop-up κατάστημα», δηλαδή ένα προσωρινό σημείο πώλησης που άνοιξε επίσημα για το κοινό την Τετάρτη, και θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου.



Στο πάρτι των εγκαινίων, η Rihanna υποδέχτηκε τους καλεσμένους της φορώντας ένα μίνι ροζ φόρεμα και ψηλοτάκουνα πέδιλα.

