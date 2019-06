Η Cardi B κοινοποίησε στα social media μια φωτογραφία με τα πρησμένα πόδια της για να εξηγήσει τον λόγο που έχει ακυρώσει τόσες συναυλίες.

Η διάσημη ράπερ έχει μιλήσει ανοιχτά για τις πρόσφατες αισθητικές πλαστικές επεμβάσεις της, αποκαλύπτοντας πως μετά την αυξητική στήθους και την λιποαναρρόφηση έχει διάφορες επιπλοκές επειδή αρνήθηκε να πάρει τον απαιτούμενο χρόνο που χρειάζεται η ανάρρωση και συνέχισε την περιοδεία της.

Αφού ακύρωσε και ανέβαλε πολλές στάσεις της μουσικής περιοδείας της προκειμένου να αναρρώσει τελικά σωστά, η βραβευμένη με Grammy ράπερ αποφάσισε να μοιραστεί με τους followers της σε Twitter και Instagram μια φωτογραφία με τα πρησμένα πόδια της. «Κοιτάξτε πόσο πρήζονται τα πόδια μου κάθε φορά που πετάω και το στομάχι μου πρήζεται ακόμη περισσότερο. Αυτός είναι ο λόγος που ο γιατρός μού είπε να ηρεμήσω με τα σόου, επειδή το στομάχι και τα πόδια μου με καίνε όταν πρήζομαι και όχι λόγω των πωλήσεων εισιτηρίων», έγραψε η Cardi B στην φωτογραφία της, που αργότερα διαγράφηκε.

Η Cardi B απάντησε όμως και στα δημοσιεύματα που ήθελαν να έχει ακυρώσει συναυλίες επειδή δεν πουλάει πολλά εισιτήρια. «Όλα τα σόου που ακύρωσα ήταν sold out. Σας έδειξα μέχρι και τα πρησμένα πόδια μου όταν κατεβαίνω κάθε φορά από το αεροπλάνο, οπότε φανταστείτε πόσο πονάνε το στομάχι και η πλάτη μου λόγω της εγχείρισης. Σταματήστε τα ψέματα σε βάρος μου!», έγραψε σε μήνυμά της.

LMAAOOO All of the shows I canceled were sold out they even put it on the news on the El Paso news.I even show ya how swollen my feet got when I get off a plane so imagine how my stomach and my back get and the pain I feel due to surgery.Stop lying on me!