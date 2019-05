Η πρώτη συναυλία του reunion tour των Spice Girls σημαδεύτηκε από φρικτά παράπονα των φανς του συγκροτήματος για τον πολύ κακό ήχο.

Πάνω από 70.000 φίλοι των Spice Girls βρέθηκαν στο Croke Park του Δουβλίνου το βράδυ της Παρασκευής, πολλοί από είχαν πληρώσει εισιτήριο σε τιμές άνω των 110 ευρώ. Ήταν η πρώτη συναυλία του συγκροτήματος μετά από επτά χρόνια. Όμως τα βίντεο που ανέβασαν οι φανς στα social media δείχνουν πως όσοι κάθονταν στις εξέδρες του σταδίου σχεδόν δε μπορούσαν να ακούσουν τα τραγούδια. Η Mel B παραδέχτηκε το πρόβλημα και είπε πως ελπίζει στις επόμενες συναυλίες ο ήχος να είναι «πολύ, πολύ καλύτερος»

Ενδεικτικό είναι το σχόλιο χρήστη που γράφει πως «κάτι πάει στραβά στη συναυλία των Spice Girls. Όλοι κάθονται στις θέσεις τους επειδή κανείς δεν καταλαβαίνει ποιο τραγούδι παίζει, καθώς ο ήχος είναι ΤΟΣΟ κακός.

There’s something wrong when the crowd at @spicegirls concert are all sitting down because no one has a clue what song is on because the sound really is THAT bad. @mcd_productions @CrokePark @IrishTimes @LovinDublin #SpiceWorldTour #SpiceGirl pic.twitter.com/QkENc7BJ8Y