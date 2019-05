Τη θρυλική Σελίν Ντιόν υποδέχθηκε ο κωμικός Τζέιμς Κόρντεν στο τελευταίο επεισόδιο του Carpool Karaoke, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά επεισόδια εντός αλλά και εκτός αυτοκινήτου.

Για τις ανάγκες της συνάντησης τους, ο Κόρντεν κατέβηκε μέχρι το Λας Βέγκας όπου βρισκόταν η Ντιόν. Η δημοφιλής τραγουδίστρια από τον Καναδά, μπήκε στο κάθισμα του συνοδηγού και άρχισε να απαντά σε όλες τις ερωτήσεις του Κόρντεν αποκλειστικά με στροφές από τραγούδια. Ο κωμικός την ακολούθησε στο παιχνίδι, ενώ οδηγούσε με μικρή ταχύτητα μέσα στους δρόμους της πόλης.

Το βίντεο ανέβηκε στο YouTube πριν από 13 ώρες και έχει ήδη πάνω από 1,8 εκατομμύρια προβολές. Σε κάποιο σημείο, οι στίχοι απαιτούσαν από τους δυο τους να φιληθούν στο στόμα και αυτό ακριβώς έγινε. Η Ντιόν κατάφερε μάλιστα να βάλει συναίσθημα ακόμα και στο παιδικό τραγούδι "Baby Shark" που έχει κάνει πάταγο στα μικρά παιδιά των ΗΠΑ.

Όμως αυτό δεν ήταν ένα τυπικό επεισόδιο και ο Κορντέν επιφύλασσε μια πραγματική ανατροπή για το τέλος. Σταματώντας το αυτοκίνητο, οι δυο τους βγήκαν και επιβιβάστηκαν μέσα σε μια μικρή βάρκα, σε ένα από τα συντριβάνια του πολυτελούς καζίνο Bellagio. Εκεί αναβίωσαν την χαρακτηριστική σκηνή του Τιτανικού με την Κέιτ Γουίνσλετ και τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, 22 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας που είχε «σπάσει» το Box Office. Η Ντιόν τραγούδησε με άνεση την τεράστια επιτυχία του "My Heart Will Go On" ενώ οι περαστικοί είχαν σταθεί όρθιοι γύρω από το συντριβάνι, μη μπορώντας να πιστέψουν στα μάτια τους. Για τις ανάγκες των γυρισμάτων ο Κόρντεν φόρεσε μέχρι και περούκα για θυμίζει περισσότερο τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Νωρίτερα, μέσα στο αυτοκίνητο, η Ντιόν είχε επιβεβαιώσει τον αστικό μύθο πως διαθέτει περισσότερα από 10.000 ζευγάρια παπούτσια ενώ μίλησε και για το «σοκ της δημοσιότητας» που είχε βιώσει, όταν είχε γεννήσει τον γιο της και, πριν προλάβει να τον αγκαλιάσει για πρώτη φορά, είχε δει στην τηλεόραση τον μαιευτήρα της να ανακοινώνει την γέννηση του μωρού της.