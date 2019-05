Ο Τζέιμς Κόρντεν έκανε ένα αστείο στην εκπομπή του σχετικά με τον εμπορικό «πόλεμο» μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε σε μερικές σκηνές του τελευταίου επεισοδίου του Game of Thrones.

Ωστόσο η αναφορά του στην Daenerys Targaryen (Εμίλια Κλαρκ) και αυτό που έκανε στο επεισόδιο της Κυριακής, εξόργισε έναν χρήστη στο Twitter, που ενοχλήθηκε τόσο πολύ με το spoiler που ευχήθηκε καρκίνο στο παιδί του παρουσιαστή, επειδή αποκάλυψε εξελίξεις της τηλεοπτικής σειράς.

«Δεν μπορείς να δεις ούτε τηλεόραση χωρίς έναν ηλίθιο χοντρό να κάνει spoiler για κάτι. Ευτυχώς είδα το επεισόδιο πριν από αυτό, αλλά ειλικρινά εύχομαι το παιδί του να πάθει καρκίνο», σχολίασε χαρακτηριστικά ο χρήστης κάτω από το βίντεο με το Τζέιμς Κόρντεν και το συγκεκριμένο στιγμιότυπο.

Ο 40χρονος παρουσιαστής είδε το σχόλιο και αποφάσισε να του απαντήσει. «Είναι μακράν το μοναδικό, πιο εξοργιστικό πράγμα που θα μπορούσες να πεις για μένα ή την οικογένειά μου. Σε παρακαλώ να καθίσεις ένα λεπτό να σκεφτείς τι έγραψες μόλις και αν θέλεις να είσαι ο άνθρωπος που λέει δημοσίως τέτοια πράγματα. Θεωρώ πως είσαι καλύτερος από όλο αυτό», έγραψε ο Τζέιμς Κόρντεν.

That is, without question, the single most upsetting thing I think you could ever say about me or my family. Please take a minute and think about what you just wrote and whether you want to be a person who publicly says such things.I believe you’re better than that x