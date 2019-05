Η ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε είναι το νέο πρόσωπο του γαλλικού οίκου μόδας Givenchy.

Η τραγουδίστρια της ποπ και R&B είναι το νέο πρόσωπο του Givenchy όπως αποκαλύφθηκε με μια σειρά από αναρτήσεις στο Instagram και το Twitter.

Ο Givenchy δημοσίευσε μια σειρά ασπρόμαυρων βίντεο στο προφίλ του στο Instagram, καθιστώντας προφανές ότι η διάσημη αλογοουρά ανήκε στην τραγουδίστρια των μεγάλων επιτυχιών όπως το «Thank U, Next».

#ARIANAGRANDE IS THE NEW FACE OF GIVENCHY.

#ARIANAGRANDE IS THE NEW FACE OF GIVENCHY.

FULL #GIVENCHYFW19 CAMPAIGN TO UNVEIL IN JULY. #GIVENCHYFAMILY #ARIVENCHY @ArianaGrande