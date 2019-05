Η Cardi B αποκάλυψε πως έκανε λιποαναρρόφηση και αποφάσισε να μοιραστεί με τους θαυμαστές της λεπτομέρειες από την «δύσκολη», όπως λέει, αισθητική επέμβαση.

Η 26χρονη ράπερ έδωσε το Σάββατο συναυλία στο Μέμφις, όπου από σκηνής είπε κάποια στιγμή στο κοινό: «Κανονικά δεν θα έπρεπε να εμφανιστώ. Θα έπρεπε να είχα ακυρώσει το σημερινό επειδή η πολλή κίνηση θα μου γ@@@σει την λιποαναρρόφηση. Αλλά σκοπεύω να πάρω πίσω αυτά τα λεφτά, οπότε πάμε!».

#CardiB mentions liposuction while onstage at the Beale Street Music Festival in Memphis on Sunday pic.twitter.com/arshhdeBv1