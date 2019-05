Πέθανε ο Πίτερ Μέιχιου, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον, σύντροφο του Χαν Σόλο στο Star Wars (Πόλεμο των Άστρων).

Ο Πίτερ Μέιχιου, πέθανε σε ηλικία 74 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του και μετέδωσε το BBC.

Ο ηθοποιός που είχε υποδυθεί τον διάσημο χαρακτήρα του «Τσουμπάκα» πέθανε στο σπίτι του στο Τέξας την περασμένη Τρίτη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο βρετανό-αμερικανός ηθοποιός ερμήνευσε το ρόλο του Τσουμπάκα, του τεράστιου πολεμιστή Γούκι στην αρχική ταινία της τριλογίας που ξεκίνησε το 1977 καθώς και αργότερα στις ταινίες μέχρι και το 2015.

«Έβαλε την καρδιά και την ψυχή του στο ρόλο του Τσουμπάκα», ανέφερε η οικογένειά του.

Ο δημιουργός του Star Wars, Τζορτζ Λούκας, ήθελε έναν ψηλό ηθοποιό για το ρόλο του Τσουμπάκα, αλλά αρχικά είχε επιλέξει τον Ντέιβιντ Πράουζ για το ρόλο.

Όμως ο Πράουζ ήθελε το ρόλο το Darth Vader, και ο Λούκας στράφηκε στον Μέιχιου ο οποίος είχε ύψος 2,18 μ.

Ο Μέιχιου είχε επίσης συμβουλευτικό ρόλο για το φιλμ The Last Jedi, που κυκλοφόρησε το 2017, σε μια προσπάθεια να μεταβιβάσει τα μυστικά του ρόλου στον διάδοχο του Joonas Suotamo.

Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Λούκας δήλωσε: «Ο Πίτερ ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Έφτανε όσο κοντά μπορεί να φτάσει κανείς σ' έναν Γούκι: είχε μεγάλη καρδιά και ήταν ευγενική φύση κι έμαθα να τον αφήνω πάντα να κερδίζει. Ήταν καλός φίλος και η απώλειά του με θλίβει»

Πολλοί φανς και συντελεστές της ταινίας αποχαιρέτησαν τον «Τσουμπάκα» ενώ συγκινητικό ήταν το αντίο του Χάρισον Φορντ, που στο Star Wars υποδυόταν τον «Χαν Σόλο».

Ο Φορντ κάνει λόγο για ένα ηθοποιό με «μεγάλη αξιοπρέπεια και έναν ευγενή χαρακτήρα».

«Αυτές οι πλευρές της προσωπικότητάς του, σε συνδυασμό με την εξυπνάδα και τη χάρη του, μας χάρισαν τον Τσουμπάκα. Ήμασταν συνεργάτες στον κινηματογράφο και φίλοι στην προσωπική ζωή για πάνω από 30 χρόνια και τον αγαπούσα. Είχε δώσει την ψυχή του στον χαρακτήρα και είχε προσφέρει μεγάλη χαρά στο κοινό του Star Wars. Ο Τσουμπάκα συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχία των ταινιών που γυρίσαμε. Ούτε εγώ, αλλά ούτε και εκατομμύρια άνθρωποι θα ξεχάσουμε ποτέ τον Πίτερ και όσα μας χάρισε», ανέφερε .

Harrison Ford on the death of Peter Mayhew:



”These aspects of his own personality, plus his wit and grace, he brought to Chewbacca. We were partners in film and friends in life for over 30 years and I loved him." pic.twitter.com/AnZASmnFI8 — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) May 3, 2019