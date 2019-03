Πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει ο Μικ Τζάγκερ με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί εκτάκτως πως ακυρώνονται οι συναυλίες της περιοδείας των Rolling Stones.

Ο 75χρονος Τζάγκερ αποκάλυψε ότι έχει ανάγκη από «ιατρική περίθαλψη», αναγκάζοντας τους Rolling Stones να αναβάλουν την επερχόμενη περιοδεία τους.

Μια δήλωση από την μπάντα αναφέρει: «Δυστυχώς σήμερα οι Rolling Stones αναγκάστηκαν να ανακοινώσουν την αναβολή της επερχόμενης περιοδείας τους στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν ταλαιπωρία που προκαλείται σε όσους έχουν αγοράσει εισιτήρια, αλλά επιθυμούμε να καθησυχάσουμε τους φανς και τους λέμε να κρατήσουν αυτά τα υπάρχοντα εισιτήρια, καθώς θα ισχύουν για νέες ημερομηνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα».

«Ο Μικ ενημερώθηκε από τους γιατρούς ότι δεν μπορεί να συμμετέχει σε περιοδεία αυτή τη στιγμή, καθώς χρειάζεται ιατρική περίθαλψη. Οι γιατροί έχουν συμβουλεύσει τον Μικ να ξεκουράστεί και αναμένεται να ανακάμψει ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στη σκηνή το συντομότερο δυνατό», προσθέτει η ανακοίνωση.

Λίγο μετά, από το Twitter του Μικ Τζάγκερ υπήρξε επιπλέον ενημέρωση: «Λυπάμαι πολύ για όλους τους φίλους μας στην Αμερική και τον Καναδά με εισιτήρια. Μισώ πραγματικά το γεγονός πως σας απογοήτευσα. Είμαι συντετριμμένος γιατί πρέπει να αναβάλλω την περιοδεία αλλά θα εργαστώ πολύ σκληρά για να επιστρέψω στη σκηνή το συντομότερο δυνατό. Για άλλη μια φορά, ζητώ μια τεράστια συγγνώμη».

