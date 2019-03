Ο Κιάνου Ριβς είναι γνωστός για την απλή του συμπεριφορά και πολλές φορές χρησιμοποιεί μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις του, όπως έκανε πρόσφατα μετά από αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους που επέβαινε.

Ο 54χρονος ηθοποιός βρισκόταν σε μια πτήση από το σαν Φρανσίσκο προς το Λος Άντζελες όταν το αεροσκάφος προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στο Μπέικερσφιλντ της Καλιφόρνια, που απέχει οδικώς περίπου δυο ώρες από το αεροδρόμιο Μπομπ Χόουπ.

Ο Κιάνου Ριβς αντί να χρησιμοποιήσει ιδιωτικό αμάξι αποφάσισε να οργανώσει και άλλους επιβάτες της πτήσης ώστε να πάρουν όλοι μαζί ένα λεωφορείο για να φτάσουν στον προορισμό τους.

keanu got stranded somewhere in california and had to take a bus instead of a plane and some guy filmed the entire experience and i am BEGGING yall to watch this pic.twitter.com/I1TmLOEYiK