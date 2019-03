Ο Τζορτζ Κλούνεϊ συνεχίζει να υπερασπίζεται δημοσίως την φίλη του, Μέγκαν Μαρκλ και εξήγησε τους λόγους που αποφάσισε να τοποθετηθεί δημοσίως για το ανελέητο κυνήγι των παπαράτσι με αφορμή την εγκυμοσύνη της.

«Νομίζω πως είναι λίγο άδικο. Το έχω δει [να συμβαίνει], ο Τύπος να πέφτει πάνω σου για τόσο γελοίους λόγους και για το τίποτα και μου φάνηκε λίγο άδικο από την στιγμή που δεν έχει κάνει τίποτα εκτός από το ότι έτυχε να ζει τη ζωή της», δήλωσε ο 57χρονος ηθοποιός στην εκπομπή Good Morning Britain.

Και συνέχισε: «Είναι πραγματικά μια πολύ ευγενική και έξυπνη γυναίκα και οι δυο τους ένα υπέροχο, αξιαγάπητο ζευγάρι. Τις περισσότερες φορές απλώς δεν δίνεις σημασία και το προσπερνάς, αλλά ενίοτε είναι μεγάλη αγένεια».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, που φήμες θέλουν να είναι ο νονός του παιδιού των Μέγκαν και Χάρι, υπερασπίστηκε για πρώτη φορά την Δούκισσα του Σάσεξ πριν από έναν περίπου μήνα όταν την σύγκρινε το πώς την αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης με τον τρόπο που κυνηγούσαν την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

