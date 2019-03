H Αριάνα Γκράντε δήλωσε ότι οι θαυμαστές της και η μουσική της «έσωσαν πραγματικά τη ζωή» έπειτα από ένα πολύ δύσκολο χρόνο.



Το 2018 ήταν ένα πολύ δύσκολο έτος για εκείνη μετά το θάνατο του πρώην φίλου της Μακ Μίλερ το Σεπτέμβριο. αλλά και το τέλος του αρραβώνα της με τον κωμικό Πιτ Ντέιβιντσον μετά από επτά μήνες σχέσης.



Η σταρ εξομολογήθηκε στους φαν της στο Instagram ότι ακόμα βρίσκεται σε διαδικασία «ίασης» των πληγών της.

Ωστόσο ετοιμάζεται για την τρίτη περιοδεία της.



Η 25χρονη τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι αισθάνεται συναισθηματικά φορτισμένη με το γεγονός ότι «βγαίνει» ξανά στο δρόμο.



«Θέλω να πω, πόσο ευγνωμοσύνη νιώθω για τη ζωή μου και τους ανθρώπους που έχω, για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, το γέλιο αλλά και τον πόνο» έγραψε.



«Δεν μπορώ να πιστέψω ακόμα όλα αυτά που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια» είπε. «Δεν ξέρω που θέλω να καταλήξω με αυτή την ανάρτηση αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμον που είμαι ακόμα εδώ» συμπλήρωσε.



Παραδέχτηκε ότι κατά τη διάρκεια της συγγραφής της ανάρτησης που έκανε, έκλαψε πολύ.



«Πριν από λίγους μήνες είχα πει στην ομάδα μου ότι δεν είμαι αρκετά καλά για να αντεπεξέλθω στην περιοδεία, ακόμα και στην δουλειά», πρόσθεσε.



«Οι φίλοι μου, όλοι εσείς και αυτή η μουσική πραγματικά μου σώσατε τη ζωή αλλάζοντας τα πάντα γύρω».



«Προσπαθώ ακόμα να ξεπεράσω όλα αυτά που με πλήγωσαν αλλά νιώθω ήδη καλύτερα και πιστεύω ότι θα είναι πανέμορφα. Σας ευχαριστώ για όλα. Είμαι βαθιά και πάντα ευγνώμων».



Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η σταρ θα επιστρέψει στο Μάντσεστερ για να ηγηθεί της εκδήλωσης Pride που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο, δύο χρόνια μετά την επίθεση αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της συναυλίας της, στην οποία έχασαν της ζωή τους 22 άνθρωποι.



Υπήρξαν παράπονα θαυμαστών του Pride για την τσουχτερή τιμή των εισιτηρίων η οποία υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με την περσινή διοργάνωση.



Άλλοι εξέφρασαν ανησυχία καθώς πιστεύουν ότι η παρουσία της Αριάνα Γκράντε θα έλκυε ανθρώπους οι οποίοι δεν υποστηρίζουν το LGBT κίνημα.

idk .... ariana headlining pride when she's straight (as far as we're all aware) .... and doubling the price of tickets .... kinda smells like exploitation of the lgbt community to me .....