Έναν πρωτότυπο τρόπο βρήκαν οι Beyoncé και Jay-Z για να εκφράσουν την στήριξή τους απέναντι στην Μέγκαν Μαρκλ στη διάρκεια των χτεσινών BRIT Awards.

Το διάσημο ζευγάρι κέρδισε το βραβείο Best International Artist (Group) για το άλμπουμ τους «Everything Is Love», το οποίο κυκλοφόρησαν μαζί ως The Carters και στο ευχαριστήριο βίντεο που προβλήθηκε, υπήρχε πίσω τους ένα πορτρέτο της Δούκισσας του Σάσεξ.





Η κίνηση μεταφράστηκε ως ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης προς το νεότερο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, που πρόσφατα έχουν σπεύσει να υπερασπιστούν γενικά πολύ διάσημοι καθώς το τελευταίο διάστημα η Μέγκαν Μαρκλ γίνεται συνεχώς αντικείμενο κουτσομπολιού σε μέσα ενημέρωσης και social media.

Στο βίντεο όπου ευχαριστούν για το βραβείο, οι Beyoncé και Jay-Z ξαναδημιούργησαν ουσιαστικά την θρυλική σκηνή από το βιντεοκλίπ του «Apeshit», στο οποίο στέκονται αμφότεροι μπροστά από τον πίνακα της Μόνα Λίζα στο Μουσείο του Λούβρου. Μόνο που χτες αντί για το έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, πίσω τους υπήρχε ένα πορτρέτο της Μέγκαν, το οποίο γυρίζουν να κοιτάξουν μόλις λένε ευχαριστώ.





Την Δούκισσα του Σάσεξ, που είναι 7 μηνών έγκυος, υπερασπίστηκε πρόσφατα και ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος δήλωσε ότι τα μέσα ενημέρωσης «παρενοχλούν τη Μέγκαν Μαρκλ όπως ακριβώς έκαναν με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο ενώ την καταδίωκαν παπαράτσι».

Όσο για το πορτρέτο στο χθεσινό βίντεο του διάσημου ζεύγους, η δημοσιογράφος της Vogue, Michelle Ruiz, παρατήρησε πως μοιάζει σαν να βγήκε από τεύχος του The Key magazine του Kappa Kappa Gamma, με τους θαυμαστές την ίδια στιγμή να αναρωτιούνται αν όντως οι Beyoncé και Jay-Z έχουν τον συγκεκριμένο πίνακα κρεμασμένο στο σπίτι τους.

The Duchess of Sussex in the portrait behind Jay z and Beyoncé #BRITs pic.twitter.com/MVJfQt6fBK — Lucy ♣️ (@LucyPaigeC10) February 20, 2019

So many questions about T̶h̶e̶ ̶C̶a̶r̶t̶e̶r̶s̶ ̶ Beyoncé and Jay Z’s #Brits Meghan Markle homage

- did she sit for it whilst in NY? Does it hang in their home? Did Beyoncé make her cut her hair for it? (Cc @chrisshipitv) 🤔 pic.twitter.com/hUteF4MipY — Vincent McAviney (@VinnyMcAv) February 20, 2019