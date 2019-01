Την οργή τους εξέφρασαν τη Δευτέρα μέλη της οικογένειας του βασιλιά της ποπ, Μάικλ Τζάκσον μετά τις κατηγορίες δύο ανδρών που υποστήριξαν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον σταρ σε νεαρή ηλικία.



Η οικογένεια σε ανακοίνωσή της καταγγέλλει το αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ, «Leaving Neverland» με πρωταγωνιστές τους Wade Robson και τον James Safechuck που έκανε πρεμιέρα την περασμένη εβδομάδα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance και που πρόκειται να προβληθεί την άνοιξη στο HBO και το Channel 4 της Βρετανίας.



Σύμφωνα με την δήλωση της οικογένειας «ο Μάικλ, γύριζε πάντα και το άλλο μάγουλο σε κάθε χαστούκι, κι εμείς το ίδιο, κάθε φορά που διάφοροι καταδίωξαν οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς μας. Αυτός είναι ο τρόπος αντίδρασης της οικογένειας Τζάκσον. Αλλά δεν μπορούμε να σταθούμε με δεμένα χέρια όσο βλέπουμε αυτή τη δημόσια κατακραυγή... Ο Μάικλ δεν βρίσκεται πια εδώ να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ειδάλλως οι ισχυρισμοί αυτοί δεν θα είχαν γίνει ποτέ», αναφέρει η οικογένεια.



Η οικογένεια επισημαίνει ότι ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί σε ενδελεχή έρευνα ακόμα και στο ίδιο του το σπίτι, το Neverland Ranch, χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιηθεί, ωστόσο αθωώθηκε στο ποινικό δικαστήριο του 2005 που αφορούσε παρόμοιες κατηγορίες με έναν άλλο νεαρό.



Ο Robson κατέθεσε στη δίκη αυτή, τότε, ότι είχε κοιμηθεί πολλές φορές στο δωμάτιο του Τζάκσον, αλλά χωρίς ποτέ να έχει κακοποιηθεί από τον διάσημο τραγουδιστή. Και οι δηλώσεις του Safechuck την ίδια περίοδο κινούνταν στο ίδιο πνεύμα.

