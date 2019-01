Ακτιβιστές οργανώσεων για τ' ανθρώπινα δικαιώματα καλούν την Μαράια Κάρεϊ ν' ακυρώσει την επερχόμενη συναυλία της στην Σαουδική Αραβία, στις 31 Ιανουαρίου, στην οποία θα συμμετέχουν ο Dj Τιέστο αλλά και ο ράπερ Σιν Πολ.

Οι ακτιβιστές διαμαρτύρονται για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και την φυλάκιση των υποστηρικτών των δικαιωμάτων των γυναικών.

Πολλοί είναι αυτοί που προωθούν την συναυλία ως ορόσημο στην ατζέντα φιλελευθεροποίησης του πρίγκιπα Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν, η οποία περιλάμβανε χαλάρωση των περιορισμών στη βιομηχανία ψυχαγωγίας. Η Κάρεϊ έχει το υψηλότερο προφίλ δυτικής γυναικείας καλλιτεχνικής παρουσίας που θα εμφανιστεί στο Βασίλειο, όπως αναφέρει το Bloomberg.



Παρ' όλα αυτά, πολλοί είναι αυτοί που βλέπουν την συναυλία ως άλλο ένα ανησυχητικό παράδοξο που κρύβει τις μεταρρυθμίσεις που θέλει να επιβάλει ο πρίγκιπας. Μπορεί η πρόσκληση σε δυτικούς καλλιτέχνες όπως η Μαράια Κάρεϊ να δείχνει μία διάθεσης εκμοντερνισμού, ωστόσο η κυβέρνηση συνεχίζει να έχει σε περιορισμό ακτιβιστές που μάχονται υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών.



Για όλους αυτούς τους λόγους το γκρουπ ακτιβιστών, CodePink, καλεί την γνωστή τραγουδίστρια να μη συμβάλει με την τέχνη της στις αδικίες που διαπράττονται, απευθύνοντας μαζί με την πρόσκληση για συγκέντρωση υπογραφών, προσωπικό μήνυμα στο οποίο της ζητά να ακυρώσει τη συναυλία.



«Δεν γνωρίζει ότι η Σαουδική Αραβία έχει ένα από τα πιο καταπιεστικά και δολοφονικά καθεστώτα στον πλανήτη;» λέει το μήνυμα, χαρακτηριστικά.



Δεν ήταν όμως οι μόνοι που προσπάθησαν να τραβήξουν την προσοχή της Μαράια Κάρεϊ με αφορμή την συναυλία αυτή. Στο Twitter πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν το γεγονός.



«Αγαπητή @MariahCarey, μαθαίνω ότι σχεδιάζεις να ερμηνεύσεις στην #Σαουδική-Αραβία» λέει η Αιγύπτια-Αμερικανή δημοσιογράφος Μόνα Έλταχάβι και συνεχίζει «Έχεις υπόψη ότι μέλη γυναικείων ακτιβιστικών οργανώσεων βρίσκονται υπό κράτηση χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από από τον Μάιο του 2018;»

Dear @MariahCarey , I hear you're planning on performing in #Saudi Arabia: are you aware that women's rights activists have been detained without charge since May 2018 & tortured at the orders of Crown Prince Mohamed Bin Salman? https://t.co/NqbRBlYpR4

Σημειώνεται ότι η συναυλία έρχεται ακριβώς μετά την «περιπέτεια» της 18χρονης Ραχάφ Μοχάμεντ η οποία κατάφερε να αποδράσει στον Καναδά, μετά την απόφασή της να αποκηρύξει το ισλάμ αλλά και στον απόηχο της δολοφονίας του δημοσιογράφου της Washington Post Τζαμαλ Κασόγκι.



Μάλιστα δημοσιογράφος της εφημερίδας απέστειλε μήνυμα μέσω Twitter τόσο στην Κάρεϊ όσο και στους Τιέστο και Πολ, όπου αναρωτιέται «Με ποιανού το μέρος είστε;»

Is this what @MariahCarey @tiesto @duttypaul want to be a part of?



Performing at the behest of the Saudi regime that kills and dismembers US-based journalists like #khashoggi, targets others abroad, and imprisons and tortures beautiful souls like @LoujainHathloul? pic.twitter.com/B2O44erSIf