Τα βραβεία People's Choice απονεμήθηκαν χθες το βράδυ με το περιοδικό να συγκεντρώνει πολλούς διάσημους καλλιτέχνες και σελέμπριτις στην τελετή.

Η απονομή έγινε στη Σάντα Μόνικα και διασημότητες από τη βιομηχανίας ψυχαγωγίας έδωσαν το παρών.

Η Melissa McCarthy και η Victoria Beckham είχαν προηγουμένως ανακοινωθεί ως νικήτριες των People's Icon του 2018 και Fashion Icon.

Ο John Legend είχε ρόλο παρουσιαστή και μεταξύ άλλων έδωσε βραβείο στη Rita Ora.

H oικογένεια Καρντάσιαν -Τζένερ ήταν εκεί καθώς διεκδίκησε κι έλαβε τα δικά της βραβεία που είχαν να κάνουν με το τηλεοπτικό ριάλιτι.

People's Champion Award

Bryan Stevenson

People's Fashion Icon

Victoria Beckham

People's Icon of 2018

Melissa McCarthy

Rita Ora

Movie of 2018

Avengers: Infinity War

Comedy Movie of 2018

The Spy Who Dumped Me

Action Movie of 2018

Avengers: Infinity War

Family Movie of 2018

Incredibles 2

Drama Movie of 2018

Fifty Shades Freed

Male Movie Star of 2018

Chadwick Boseman, Black Panther

Female Movie Star of 2018

Scarlett Johansson, Avengers: Infinity War

Show of 2018

Shadowhunters: The Mortal Instruments

Drama Show of 2018

Riverdale

Comedy Show of 2018

Orange Is the New Black

Reality Show of 2018

Keeping Up With the Kardashians

Comedy TV Star of 2018

Jim Parsons, The Big Bang Theory

DaytimeTalk Show of 2018

The Ellen DeGeneres Show

Reality TV Star of 2018

Khloe Kardashian, Keeping Up With the Kardashians

Music Male Artist of 2018

Shawn Mendes

Female Artist of 2018

Nicki Minaj

Album of 2018

WINNER: Nicki Minaj, Queen

Song of 2018

BTS, "Idol"

Concert Tour of 2018

WINNER: Taylor Swift, Reputation Tour

Social Celebrity of 2018

BTS

Style Star of 2018

Harry Styles