Τα εσώρουχα της Victoria Secret φαίνεται ότι δεν είναι στις πρώτες προτιμήσεις των νέων γυναικών από το 2016 και μετά χάνοντας την αίγλη που είχαν στα '80s.



Ίσως η επιλογή της άνεσης να είναι ένας λόγος που εκτοπίζει την ιδέα του σέξι δερμάτινου εσωρούχου και της δαντέλας. Άλλος ένας λόγος διαφαίνεται και στην συνέντευξη του marketing officer των L Brands, Εντ Ραζεκ στη Vogue.



Ο 70χρονος Ραζεκ που είναι και μέλος της επιτροπής κάστινγκ των μοντέλων που συμμετέχουν σε κάθε σόου έδωσε κάποιες «περίεργες» απαντήσεις στην συνέντευξη του, απαντώντας στους επικριτές που επιζητούν την διαφορετικότητα και σχολιάζοντας τα μοντέλα trans ως transsexuals.



Αρχικά κατηγορεί την Ριάνα ότι αντιγράφει την Victoria's Secret που χρησιμοποιεί μοντέλα σε κατάσταση εγκυμοσύνης, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή της Σλικ Γουντς στο σόου εσωρούχων της Ριάνα ουδεμία σχέση είχε με τα πολύ αδύνατα γυμνασμένα μοντέλα της VS που έπρεπε να μαντέψεις ίσως την εγκυμοσύνη τους.



«Είχαμε τρία μοντέλα σε κατάσταση εγκυμοσύνης στο σόου. Όλοι συζητούσαν για την Savage [x Fenty] που είχε χρησιμοποιήσει έγκυες στο δικό της σόου. Το παρακολουθούμε και το διασκεδάζουμε ...»



Έπειτα στην συνέντευξη παραδέχεται ότι ενώ η VS ήθελε να εντάξει τη plus-size τάση, το εμπορικό τμήμα ουσιαστικά το απέκλεισε.



«Αφουγκραζόμαστε τον τρόπο που λειτουργεί και αλλάζει η αγορά. Αν ρωτούσατε για το αν θα σκεφτόμασταν να χρησιμοποιήσουμε ένα transgender ή ένα plus-size μοντέλο στο σόου η απάντηση είναι ναι, το σκεφτήκαμε.

Εφηύραμε το plus-size σόου ως την αδερφική μας οντότητα, την Lane Bryant η οποία εξακολουθεί να εμπορεύεται εσώρουχα plus-size αλλά σε ένα πολύ συγκεκριμένο range όπως άλλωστε κάνει οποιαδήποτε εταιρία στον κόσμο. Πουλάμε στοχευμένα και όχι σε όλο τον κόσμο»

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε όλα αυτά που θέλουν όλοι οι πελάτες. Είναι μία επιχείρηση εξειδικευμένη. Δεν είναι σουπερμάρκετ. Διερωτώμαι συνεχώς αν κάναμε κάτι τέτοιο ποιος θα ήταν ο λόγος; Γιατί δεν συμπεριλάβαμε και αυτό το άτομο; Και αν το κάναμε, το συμπεριλάβαμε για να βουλώσουμε το στόμα κάποιου δημοσιογράφου; Ή το κάναμε γιατί ήταν το σωστό ή πολιτικά ορθό και κάτι που έπρεπε να κάνουμε;»



Ο Ραζεκ φαίνεται ότι πιστεύει ότι οι προσπάθειες της Victoria Secret στο κομμάτι της διαφορετικότητας είναι θριαμβευτικές. Αλλά δεν πρόκειται να «διαφοροποιηθεί» περισσότερο καθώς αυτό το σόου είναι φαντασία και κανένας δεν επιθυμεί να δει κάποια ξανθιά σε μεγαλύτερο μέγεθος, σωστά;



«....Συνέχεια ρωτούν γιατί δεν κάνεις αυτό ή εκείνο, γιατί δεν δείχνεις αυτό ή το άλλο; Δεν θα έπρεπε να έχεις transsexuals στο σόου; Όχι. Όχι δεν νομίζω ότι θα έπρεπε. Γιατί όχι; Γιατί είναι ένα σόου φαντασίας. Είναι 42 λεπτά πολύ ειδικής διασκέδασης. Αυτό είναι όλο»

«Ναι είναι πάρα πολύ γυμνασμένες αλλά αυτή είναι η δουλειά τους. Πρέπει να απολογηθούν γι αυτό; Αυτό είναι που έχτισε την καριέρα της Heidi Klum.», λέει με τις δηλώσεις του να έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.



Αν η Victoria Secret αναζητά τρόπους να είναι προσιτή σε περισσότερους πελάτες, και ειδικά στις νεότερες γενιές που έχουν χάσει κάθε ενδιαφέρον να θέτουν το σώμα τους σε εκμετάλλευση από ηλικιωμένους άνδρες, θα πρέπει να επανεξετάσει το θέμα «Ράζεκ», αναφέρει το Jezebel, σε ένα μόνο από τα άρθρα που σχολιάζουν αρνητικά τις δηλώσεις.

Ακολούθησε μια ανακοίνωση με την οποία γίνεται απόπειρα για συγγνώμη, αλλά κανείς δεν έχει πειστεί....

