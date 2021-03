Για ασφυκτική πίεση στο σύστημα υγείας, ειδικά στην Αττική, έκανε λόγο η Αριστοτελία Πελώνη, σήμερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε ότι η χώρα βρίσκεται σε σκληρότερο lockdown και από αυτό του περασμένου Μαρτίου. Ακόμη αναφέρθηκε στην πορεία των εμβολιασμών λέγοντας και στον χθεσινό σεισμό, ενώ κάλεσε εκ νέου τον Αλέξη Τσίπρα να αποδοκιμάσει τις δηλώσεις Δρίτσα.

Η κ. Πελώνη υπογράμμισε πως η επιχείρηση «Ελευθερία», την οποία χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη και πιο πολύπλοκη επιχείρηση που ανέλαβε ποτέ το ελληνικό Κράτος», εξελίσσεται «με τρόπο υποδειγματικό και χωρίς σημαντικές απώλειες εμβολίων γεγονός που την κατατάσσει στις καλύτερες του κόσμου».

Σχετικά με την επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας η κ. Πελώνη ανέφερε πως «παρατηρείται ανησυχητική έξαρση της πανδημίας σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα» εξαιτίας κυρίως των μεταλλάξεων που ήδη κυκλοφορούν και έχουν μεγάλη μεταδοτικότητα και ανέφερε πως στόχος είναι «ο περιορισμός της κινητικότητας που - όπως αποδεικνύεται - αποτελεί βασική αιτία διασποράς».

«Η νέα έξαρση της πανδημίας έχει προκαλέσει ασφυκτική πίεση στο Σύστημα Υγείας και ειδικότερα στα νοσοκομεία της Αττικής», ανέφερε η κ. Πελώνη προσθέτοντας πως τις τελευταίες 20 ημέρες, έχουν προστεθεί 491 απλές κλίνες Covid, φτάνοντας τις 2.122 και 90 κλίνες Μ.Ε.Θ. Covid φτάνοντας στις 319 (δηλαδή αύξηση 40%), ενώ ετοιμάζονται επιπλέον κλίνες για τις αμέσως επόμενες μέρες.



Τι αλλάζει στα νοσοκομεία



Αναφερόμενη στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη επισήμανε ότι το Στρατιωτικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ παραχωρεί στο Δημόσιο 120 κλίνες και μετατρέπεται σε non Covid νοσοκομείο, το ιδιωτικό θεραπευτήριο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, παραχωρείται εθελουσίως για πλήρη χρήση, ως υποστηρικτικό νοσοκομείο non Covid περιστατικών, το νοσοκομείο Σισμανόγλειο μετατρέπεται σε νοσοκομείο αντιμετώπισης Covid περιστατικών με δυναμικότητα 301 κλινών, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο θα εφημερεύει καθημερινά για όλα τα επείγοντα καρδιοχειρουργικά περιστατικά Αττικής και Νότιας Ελλάδας και τα νοσοκομεία Θριάσιο και Ασκληπιείο, τις ημέρες εφημερίας τους, θα υποστηρίζονται από ιδιωτικά θεραπευτήρια στον παθολογικό τομέα για τα non Covid περιστατικά.



Παράλληλα ανέφερε ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει ήδη διαθέσει 120 κλίνες Μ.Ε.Θ. για non Covid περιστατικά στην Αττική, ενώ το Υπουργείο Υγείας -στο πλαίσιο της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα- σκοπεύει να πάρει κάθε σχετική αναγκαία απόφαση για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.



Σεισμός στη Θεσσαλία



Για τον σεισμό στη Θεσσαλία η κ. Πελώνη έκανε λόγο για άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και προανήγγειλε μέτρα στήριξης. Επιπλέον έκανε γνωστό πως η εταιρεία που κατασκευάζει τον Ε65 θα κατασκευάσει νέο δημοτικό σχολείο στο Δαμάσι Τυρνάβου στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μετά από αίτημα του πρωθυπουργού.