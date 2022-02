Αν μπορεί να πει κάτι ο θεατής του The Tinder Swindler, του ντοκιμαντέρ του Netflix για τον βίο και την πολιτεία του Shimon Hayut, είναι ότι ο τύπος πήγε την απάτη σε επίπεδο «Καρντάσιαν», χωρίς παρεξήγηση, εννοώντας τον υπερπολυτελή τρόπο ζωής, τα επώνυμα ρούχα, τις ακριβές τσάντες, τα ρολόγια, τα παπούτσια, τα σούπερ λουξ ξενοδοχεία, τις πισίνες, τις σουίτες που διάλεγε, τα πανάκριβα εστιατόρια στα οποία παράγγελνε όλο τον κατάλογο, μια ζωή άσωτη και λαμπερή που φυσικά χρηματοδοτούσαν ανυποψίαστα θύματα και αυτός είχε την εξυπνάδα να τα καλύπτει σαν μέρος της δουλειάς του. Πώς;

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Σας έχει συμβεί ποτέ, κάποιος φίλος/η σας να σας ομολογήσει μετά από καιρό ή ακόμα και χρόνια ότι είχε μια διαδικτυακή ρομαντική σχέση με κάποιον και του δάνεισε χρήματα; Αν μείνατε έκπληκτοι με την αφέλειά του/της φίλου/ης σας, η ιστορία του εραστή του Τίντερ θα σας κάνει να μείνετε άφωνοι.

Αλλά αν χρειαστεί να αναλύσουμε το ζήτημα πιο σοβαρά, ποιος θα μπορούσε να αρνηθεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που συμπαθεί, που τον έχει ερωτευτεί, για να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση; Κανένας. Τουλάχιστον όχι πριν γίνει καχύποπτος, σημειώνοντας κάποιες ανακολουθίες στη συμπεριφορά του.

Ο περίφημος Simon Leviev, Ισραηλινός, καταζητούμενος για απάτες στη χώρα του, ένα φτωχόπαιδο που λέγεται Shimon Hayut και το σπίτι του είναι στην εργατική περιοχή του Τελ-Αβίβ, δεν έχει καμία σχέση με διαμάντια φυσικά. Από τα 18 του άρχισε να πλαστογραφεί επιταγές, σε λιγότερο από δέκα χρόνια είχε αλλάξει όνομα και η μάνα του δεν ήθελε να τον ξέρει.

Όλη η μεγαλειώδης απάτη που έστησε ο Shimon Hayut σε ανύποπτες, αφελείς γυναίκες εμφανιζόμενος σαν Ισραηλινός πολυεκατομμυριούχος, κληρονόμος μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες-κολοσσούς διαμαντιών στον κόσμο έγινε φυσικά μέσα από μια εφαρμογή, γιατί σήμερα όλοι γνωρίζονται από μια εφαρμογή και αυτό είναι φυσικό.

Θα μου πείτε, στον αναλογικό κόσμο αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί; Φυσικά, αλλά όπως γνωρίζετε η απόσταση δίνει πάντα πλεονέκτημα στον εκτελεστή. Για να το πούμε με όρους «πολέμου», είναι άλλο να σημαδεύεις κάποιον πατώντας ένα κουμπί από ένα σημείο της γης και άλλο να τον κοιτάζεις κατάματα την ώρα που του στρίβεις το μαχαίρι στην καρδιά.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, αυτές οι γυναίκες, αν είχαν τον τύπο που εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Simon Leviev μπροστά τους, να τις κοιτάζει, ενώ ζητά τα χρήματα ή τις οικονομίες ή τις πιστωτικές τους, μπορεί να ήταν λίγο πιο υποψιασμένες.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευε στο Instagram δεν υπήρχε ποτέ καμία γυναίκα δίπλα του. Κάτι που μπορεί να γοήτευε τα θύματά του, ότι ήταν μοναδικές, αλλά δεν μπορεί ένας εκατομμυριούχος να μην είχε ζωή πριν από αυτές.

Αυτό είναι το «πέδιλο», το θεμέλιο του οικοδομήματος του Simon Leviev, χτισμένο αριστοτεχνικά. Δεν θα μπορούσε να είναι μαζί τους, κοντά τους, όπως τους έλεγε, γιατί οι δουλειές του ήταν κάθε μέρα σε άλλο μέρος της γης, άλλωστε τα διαμάντια είναι υπόθεση παγκόσμια και τα προφίλ του στο Instagram, στο Tinder και στο Twitter, που τον έδειχναν σε ιδιωτικά αεροπλάνα κυρίως, υπογράμμιζαν το πόσο πολυάσχολος είναι. Αλλά ήταν κοντά τους διαδικτυακά μέρα νύχτα μέχρι να πετύχει τον στόχο του.

Υπάρχει και η άλλη παράμετρος. Το παραμύθι με το οποίο μεγαλώσαμε, το παραμυθένιο ειδύλλιο που είναι έντονα ενσωματωμένο σε πολλούς ανθρώπους από την παιδική τους ηλικία. Αυτή η ιδέα τα δημιουργεί όλα: να παρασυρθείς από το συναίσθημα και να έχεις αρκετή τύχη για να βρεις έναν πλούσιο άντρα. Ή να αγαπάς την ιστορία της Πεντάμορφης και του Τέρατος. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια αντιστροφή: ο πρίγκιπας μεταμορφώνεται στο τέλος σε τέρας.

Υπάρχει και η επίδειξη της τύχης που σε θαμπώνει όταν την κοιτάζεις: δίπλα στο ντοκιμαντέρ The Tinder Swindler φιγουράρει το ντοκιμαντέρ, ριάλιτι σχεδόν, για τη ζωή της τέως φτωχής Τζορτζίνα, της συντρόφου του Ρονάλντο, που κάνει μια δίωρη επίδειξη της τύχης και του πλούτου της. Και, πέστε μου, δεν δικαιούται να πιστέψει μια γυναίκα σε κάθε μήκος και πλάτος της γης ότι μπορεί και αξίζει να είναι και αυτή τυχερή και να βρει τον πρίγκιπά της; Μην το κουράζετε, αξίζει. Τουλάχιστον, αν το θέλει, να μπορεί να το προσπαθήσει.

«Όλα γίνονται για την αγάπη» λέει η νεαρή Cecilie Fjellhøy, που είναι μια από τις τρεις γυναίκες που πήραν μέρος στην αποκάλυψη και τη σύλληψη -που έγινε στην Ελλάδα- του απατεώνα Simon Leviev.

Η Σέσιλι γνώρισε τον «πρίγκιπα» στο Tinder. Όπως έλεγε, έψαχνε κάτι με διάρκεια. Χρησιμοποιεί την εφαρμογή εδώ και χρόνια και μάλλον ακόμα και μετά το πάθημά της δεν πρόκειται να σταματήσει. Ο Σάιμον είχε έναν τρομερά στυλάτο τρόπο ζωής και πάνω από εκατό χιλιάδες ακολούθους, έκανε σπορ, πήγαινε σε πάρτι, ταξίδια με ιδιωτικά τζετ, παραλίες, στην Ακρόπολη, όπως φαίνεται σε μια φωτογραφία, αγόραζε εκλεπτυσμένα πράγματα, ήταν ένας νεαρός και καλοφτιαγμένος κοσμοπολίτης.

Τα θύματα Cecilie Fjellhøy, Ayleen Koeleman και Pernilla Sjoholm δημιούργησαν έκτοτε σελίδα GoFundMe για να συγκεντρώσουν χρήματα ώστε να αποπληρώσουν τα χρέη τους μετά την απάτη.

Συναντήθηκαν στο ξενοδοχείο που έμενε εκείνος στο Λονδίνο, στο Four Seasons, ένα ραντεβού που έγινε πολύ γρήγορα. Η Σέσιλι είναι νόστιμη, αλλά δεν τη λες και Σκλεναρίκοβα, να πέσεις κάτω.

Ο Σάιμον έκανε κίνηση ματ από το πρώτο ραντεβού, την ξελόγιασε, την έστειλε με μια Ρολς Ρόις σπίτι της να πάρει μια μικρή βαλίτσα και την πήρε μαζί του επιτόπου σε ένα ταξίδι με ιδιωτικό τζετ στη Βουλγαρία! Ο κύβος ερρίφθη. Η Σέσιλι, που δεν είχε φάει ποτέ χαβιάρι, δεν είχε μπει σε ιδιωτικό τζετ και δεν είχε μείνει σε πεντάστερο, «μάσησε».

Και την έστειλε σχεδόν αμέσως πίσω, επικαλούμενος βαρύ πρόγραμμα και δουλειές.

Για τα υπόλοιπα δούλεψε ο χρόνος και η εφαρμογή. Πολλά λεπτομερή και εξομολογητικά μηνύματα, ελάχιστες συναντήσεις γιατί ήταν πολυάσχολος, δηλώσεις ότι την είχε ερωτευτεί και με αυτήν ονειρευόταν ένα κοινό μέλλον και παιδιά. Την έπεισε ότι ήταν ο άνθρωπός του. Μέχρι που την έβαλε να ψάχνει πολυτελές σπίτι για να μείνουν μαζί. Πολύ ρομαντικό και πολύ «απλό».

Εν τω μεταξύ, εκείνος δεν μένει πολύ καιρό σε ένα μέρος και θέλει έναν άνθρωπο δικό του. Κάτω από την ειδυλλιακή πραγματικότητα θέλησε να γνωρίσει τη Σέσιλι λίγο καλύτερα για να αποσπάσει τις πληροφορίες που ήθελε, δηλαδή ότι υπήρχαν κάποιες οικονομίες ή κάποια μετρητά που θα αφαίμαζε στη συνέχεια. Γιατί ο Σάιμον ήξερε πού να χτυπήσει: κορίτσια της μεσαίας τάξης, εργαζόμενα, που θα μπορούσαν να πάρουν ένα δάνειο ή να εκδώσουν μια πιστωτική για να καλύψουν κάποιες ανάγκες του.

Το προφίλ των θυμάτων του είναι παρόμοιο, αλλά η Σέσιλι δεν ήξερε. Πείστηκε ότι ο άνθρωπος που κατάφερε να τον ερωτευτεί κατείχε μια περίλαμπρη αλλά και επικίνδυνη θέση στον κόσμο των πλουσίων που κυβερνούν τον κόσμο. Επικίνδυνη γιατί εδώ πρόκειται για διαμάντια και φυσικά υπάρχουν πολλοί κυνηγοί διαμαντιών και ακόμα περισσότεροι φανταστικοί εχθροί.

Τον Σάιμον δεν τον νοιάζει το χρήμα, γιατί είναι ο βασιλιάς των διαμαντιών.

Τον ιστό εξομολογήσεων που ύφαινε ο Σάιμον για να παγιδεύσει σαν μικρό έντομο τη Σέσιλι, εκείνη τον έπαιρνε σαν εξομολόγηση από τον άνθρωπο που την ήθελε για πάντα. Και φυσικά η περιπετειώδης καταδίωξη την οποία της εκμυστηρευόταν όλο και πιο συχνά άρχισε να έχει και «απρόβλεπτα» έξοδα. Οι εχθροί που τον κατασκόπευαν μπλοκάραν τις πιστωτικές του κάρτες ή εκείνος δεν ήθελε να φαίνεται ότι με τις κάρτες του κλείνει εισιτήρια, πληρώνει τζετ και ξενοδοχεία, για να μηντου επιτεθούν και τον ανακαλύψουν.

Το σχέδιο μπαίνει σε εφαρμογή και η Σέσιλι αρχίζει να πληρώνει, αλλά μια στιγμή: πώς δεν αναρωτήθηκε «μα αυτός ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε χθες στη γη, δεν έχει οικογένεια, φίλους να τον βοηθήσουν και ζητά από εμένα;». Δεν αναρωτήθηκε και αυτό σημαίνει ότι είχε πέσει σε έναν πανέξυπνο και χειριστικό άνθρωπο, έναν γεννημένο «αριστούχο» απατεώνα που θα μπορούσαμε ακόμα και να θαυμάσουμε για τον τρόπο και τη μέθοδό του. Συνολικά της αποσπά 250.000 δολάρια.

Στο κάδρο μπαίνει και μια δεύτερη γυναίκα που τη γνωρίζει πάλι με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουν καμία σεξουαλική ή ερωτική έλξη, αλλά ο Σάιμον, αναγνωρίζοντας έναν ακόμα εύπιστο άνθρωπο, αλλάζει γρήγορα το μοτίβο. Κάνει την Ayleen Koeleman κολλητή του φίλη. Με την ίδια μέθοδο την κάνει να τον εμπιστευτεί. Ταξιδεύουν με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο στη Μύκονο, εκεί που για να κλείσεις τραπέζι θέλεις 2.000 ευρώ και για να νοικιάσεις πολυτελείς σουίτες επίσης χιλιάδες ευρώ. Αλλά τον Σάιμον δεν τον νοιάζει το χρήμα, γιατί είναι ο βασιλιάς των διαμαντιών. Μετά τις εξωφρενικές διακοπές με σωματοφύλακες, μια εντυπωσιακή ερωμένη και όλα τα σχετικά, η Αϊλίν και ο Σάιμον διατηρούν μια θερμή φιλική σχέση.

Μέχρι που αρχίζουν –ξανά– να τον καταδιώκουν εχθροί, επικίνδυνοι ανταγωνιστές. Και ζητά φυσικά, από ποιον άλλο παρά από την κολλητή του φίλη, δανεικά, εισιτήρια που του βγάζει εκείνη με δικές της κάρτες, δανεικά που χρειάζεται επειγόντως ενώ εμφανίζει και ένα έμβασμα στο οποίο φαίνεται να της καταθέτει πολλαπλάσιο ποσό από αυτό που τον δάνεισε και την τσακίζει συναισθηματικά με τη γενναιοδωρία του, διαλύοντας κάθε ίχνος δυσπιστίας προς το πρόσωπό του.

Φωτογραφία από τη σύλληψη του Simon Leviev στην Ελλάδα. Φωτ.: EPA

Καταλάβατε το παιχνίδι; Με τα χρήματα της μιας χρηματοδοτεί τη ζωή του με την επόμενη. Η Σέσιλι ή κάποια άλλη έχει χρηματοδοτήσει τη ζωή που εμφανίζει στην Αϊλίν και η Αϊλίν τη ζωή που εμφανίζει σε κάποια επόμενη. Εκείνος δεν φαίνεται πουθενά, δεν υπογράφει τίποτα, στήνει σχεδόν την τέλεια κομπίνα. Σχεδόν.

Η τρίτη γυναίκα είναι η Ολλανδέζα Pernilla Sjoholm. Λίγο πιο «ψημένη», δραστήρια και τολμηρή από τις προηγούμενες, που όταν σταμάτησαν να δίνουν χρήματα άρχισαν να δέχονται απειλές. Η Περνίλα είναι και η μόνη που κατάφερε να του αποσπάσει κάτι –όχι χρήματα φυσικά–, γιατί όπως λέει ο λαός τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα. Τι του πήρε; Τον έπεισε και πήρε για να τα πουλήσει και να του βρει χρήματα τρεις βαλίτσες πανάκριβα ρούχα που πουλάει ακόμα και μάλλον θα ρεφάρει.

Οι τρεις γυναίκες γνωρίστηκαν και αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν την ιστορία τους η μία μετά την άλλη και αφού έγινε η πρώτη καταγγελία σε μια εφημερίδα. Προφανώς υπάρχουν και πολλά άλλα θύματα που φοβούνται να μιλήσουν δημοσίως ή ντρέπονται. Τα εκατομμύρια που απέσπασε –υπολογίζονται σε 10 εκατομμύρια δολάρια– χρηματοδοτούσαν τον τρόπο ζωής του, όπως γράφουν οι «The Times of Israel».

Όταν αποκαλύφθηκε η ιστορία, δημοσίευσε το εξής μήνυμα στον λογαριασμό του στο Instagram, πριν τον διαγράψει: «Σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξή σας. Θα μοιραστώ τη δική μου πλευρά της ιστορίας τις επόμενες μέρες, όταν θα έχω βρει τον καλύτερο και πιο αξιοσέβαστο τρόπο να την πω, τόσο στα εμπλεκόμενα μέρη όσο και σε εμένα. Μέχρι τότε, παρακαλώ να έχετε ανοιχτό μυαλό και καρδιά».

Ο Χάιουτ φυλακίστηκε στο Ισραήλ τον Δεκέμβριο του 2019 με ποινή φυλάκισης 15 μηνών. Αφέθηκε λόγω καλής συμπεριφοράς ελεύθερος, σε πέντε μήνες.

Το ότι επισκέφθηκε πλαστικό χειρουργό –ο οποίος αρνήθηκε– για να αλλάξει το πρόσωπό του δείχνει ότι είναι αμετανόητος και έχει σχέδια στα σκαριά. Θα παραμείνει απορίας άξιο πόση εμπιστοσύνη κατόρθωνε να αποκτήσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η ευκολία ήταν τρομακτική. Συναγωνίζεται άνετα τον Λεονάρντο ντι Κάπριο στο Catch Me If You Can και η αλλαγή ταυτότητας και συναισθηματικής κατάστασης του δημιουργούσε απίστευτη ευφορία.

Καταδικάστηκε για απάτη στη Φινλανδία με το όνομα γέννησής του, αλλά η απάτη στο Tinder έγινε με το όνομα Simon Leviev. Μιλάμε για κάτι σχεδόν τέλειο, σαν να έγινε η γραφειοκρατία στα μέτρα του.

Τα σχόλια όταν δημοσιεύτηκε η ιστορία στη νορβηγική εφημερίδα «VG», που λειτούργησε –όταν οι γυναίκες κατήγγειλαν την ιστορία– σαν γραφείο ιδιωτικών ερευνών, ήταν ταπεινωτικά για τις γυναίκες. Τις κατηγορούσαν για απληστία και φιλοχρηματία, και πολύ λιγότερο για ευπιστία και αφέλεια. «Δεν θέλουμε να εξαπατηθούν περισσότεροι άνθρωποι» γράφουν οι τρεις γυναίκες.

Κάποιος σχολιάζει ότι αυτή είναι μια ευκαιρία που μπορεί να ανοίξει τα μάτια σε πολλές γυναίκες που εμπιστεύονται εύκολα τους άνδρες που έχουν χρήματα. Οι πραγματικά πλούσιοι άνθρωποι δεν επιδεικνύουν τον πλούτο τους εύκολα, σε κανέναν, πόσο μάλλον σε έναν ξένο. Εάν οι άνθρωποι τον επιδεικνύουν, μπορεί να υπάρχει ένα κρυφό κίνητρο σε αυτή την πράξη.

