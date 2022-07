Το «Stranger Things» κράσαρε το Netflix

H κυκλοφορία των δύο τελευταίων επεισοδίων της 4ης σεζόν του Stranger Things οδήγησε το Netflix σε «κατάρρευση».

Τα δύο επεισόδια κυκλοφόρησαν την Παρασκευή. Το φανατικό κοινό έσπευσε να τα παρακολουθήσει αλλά ο όγκος ήταν τόσο μεγάλος που η πλατφόρμα κράσαρε, σύμφωνα με αναφορές χρηστών.

Σύμφωνα με το Downdetector.com, οι χρήστες ανέφεραν προβλήματα με το Netflix γύρω στις 10 το πρωί (ώρα Ελλάδας) όταν ανέβηκε στην πλατφόρμα το δεύτερο μέρος της σειράς.

Το πρόβλημα διορθώθηκε μετά από σχεδόν μισή ώρα ενώ στην κορύφωση του προβλήματος πάνω από 13.000 χρήστες έκαναν σχετική αναφορά.

Η σειρά έχει ήδη κάνει ρεκόρ στη λίστα με τις αγγλόφωνες σειρές της πλατφόρμας μόλις τις 4 πρώτες εβδομάδες της κυκλοφορίας του πρώτου κύκλου της 4ης σεζόν, με βάση το σύνολο των ωρών παρακολούθησης.

Τα δύο επεισόδια του δεύτερου κύκλου της 4ης σεζόν διαρκούν συνολικά σχεδόν τέσσερις ώρες: 85 λεπτά το 8ο επεισόδιο και 150 λεπτά το 9ο επεισόδιο.

Με την εμφάνιση του προβλήματος, πολλοί χρήστες έσπευσαν στα socila media, να σχολιάσουν ότι μάλλον για το πρόβλημα έφταιγε ο σούπερ κακός Vecna, που εμφανίζεται στη σειρά.

