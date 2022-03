«Όλοι αξίζουμε τη μόδα που επιθυμούμε»: Ένας λογαριασμός στο Instagram προωθεί έξυπνα το body positivity

ΓH υπέρμαχος του body positivity Katie Sturino είναι η γυναίκα πίσω από τα επιτυχημένα ινσταγκραμικά concepts Make my Size και Supersize the Look που έχουν γίνει viral από τη στιγμή που τα ξεκίνησε.

Η Sturino εμπνέει γυναίκες σε όλο τον κόσμο να νιώθουν αυτοπεποίθηση με το σώμα τους και να ευχαριστιούνται το στυλ τους, πράγμα που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα εξώφυλλα περιοδικών που προβάλλουν τις size zero διασημότητες, δεν έχουν καταφέρει ακόμα.

Η ιδέα για το Supersize the Look ήταν απλή: Η Katie αντιγράφει τα ίδια ακριβώς looks των διασημοτήτων που έχουν κάνει θραύση για να αποδείξει ότι ο καθένας μπορεί να φοράει ό,τι θέλει και να δείχνει το ίδιο ακριβώς ωραίος –αν όχι και καλύτερος– όπως και οι πολύ αδύνατες φιγούρες.

Από την Kendall Jenner μέχρι την Chrissy Teigen και την Kate Middleton της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, δεν έχει υπάρξει look που η Katie να μην έχει καταφέρει να φέρει στα μέτρα της.

«Δεν γίνεται να πάρεις ένα size 4 και απλά να το κάνεις πιο φαρδύ. Η ίδια προσοχή που δίνεται στο πατρόν και στο ράψιμο στις ίσιες γραμμές πρέπει επίσης να δίνεται και στα plus size ρούχα χωρίς να κοστίζουν πολύ παραπάνω».

«Ακούω το "δεν μπορώ να φορέσω κοντό μπλουζάκι" και απαντώ "φυσικά και μπορείς! Όπως επίσης και δερμάτινο παντελόνι”» έγραψε πρόσφατα στο Instagram της, όπου την ακολουθούν 680 χιλιάδες άτομα, υπενθυμίζοντάς τους ότι «δεν έχει να κάνει με το ποιος το φόρεσε καλύτερα, γιατί αυτή η νοοτροπία μας κρατάει πίσω», όπως φαίνεται στις αναρτήσεις της.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εστιάζουν στην έννοια της ενδυνάμωσης και έτσι το κίνημα της θετικής αντιμετώπισης του σώματος είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως πολλές influencers χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες τους για να υπερασπιστούν το body positivity, κερδίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες, ακόμη και εκατομμύρια αφοσιωμένους ακόλουθους και αποδεικνύοντας έτσι πόσο μεγάλη αποδοχή έχει το σχετικό περιεχόμενό τους. Ονόματα όπως οι Katie Sturino, Ashley Graham, Charli Howard, Tess Holiday και Pua’Nani Owens αποτελούν μερικές από αυτές τις γυναίκες.

«Όταν γίνεται λόγος για μόδα και στυλ, οι γυναίκες με καμπύλες αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις όπως κάθε άλλη γυναίκα» αναφέρει στο Bored Panda η Pua’Nani Owens, blogger και lifestyle infuencer με καταγωγή από την Χαβάη. Εξηγεί πως αυτό που κάνει διαφορετικές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με καμπύλες είναι το να βρουν μια μάρκα ρούχων που συμπεριλαμβάνει το μέγεθός τους και διαθέτει ρουχισμό που είναι ειδικά φτιαγμένος για σώματα με καμπύλες.

Η Pua πιστεύει πως υπάρχει ακόμα δρόμος. «Γι’ αυτό περισσότερα κορίτσια, αλλά και αγόρια με καμπύλες χρειάζεται να αγκαλιάσουν αυτό που είναι για να μπορέσουμε εμείς ως κοινότητα να γίνουμε ορατοί και αποδεχτοί, ο καθένας ξεχωριστά. Όλοι αξίζουμε τη μόδα που επιθυμούμε» αναφέρει.

Η influencer αναφέρει πως η αποδοχή του σώματος είναι απαραίτητη όχι μόνο για τις γυναίκες με καμπύλες, αλλά και για τις γυναίκες και τους άνδρες όλων των μεγεθών: «Απλώς τα κορμιά με καμπύλες προπορεύονται του κινήματος». Σύμφωνα με την Pua, η αληθινή αποδοχή του σώματος ξεκινάει εσωτερικά και στον καθένα ξεχωριστά.

«Η αποδοχή του σώματος προκύπτει από την εξέλιξη του ατόμου και την αποδοχή αυτού που είναι. Η εξέλιξη μέσω της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης και της συνειδητοποίησης της αξίας σου δεν προέρχεται από το πώς δείχνει το σώμα σου και το πώς φαίνεται στους άλλους, αλλά από το πώς δείχνει στον εαυτό σου. Όλοι μπορούμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας λιγάκι περισσότερο, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αγαπήσουμε και να αποδεχτούμε ο ένας τον άλλον ως κοινότητα μέσα στην κοινωνία μας» εξηγεί.

Η Pua επίσης είπε πως υπάρχουν χιλιάδες influencers με καμπύλες και plus size fashionistas σε κάθε πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Η εκπροσώπηση των κοριτσιών με σώματα σαν το δικό μου μού έδωσε το κουράγιο να διεκδικήσω τον χώρο μου ως influencer του curvy lifestyle. Αυτό που άρχισε ως κίνημα για να αγαπήσουμε τους εαυτούς μας έγινε τρόπος ζωής που γκρεμίζει τους κανόνες της βιομηχανίας της ομορφιάς και της μόδας για να δημιουργήσει και να προωθήσει τη συμπερίληψη».