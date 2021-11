Ο Channing Tatum επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Twitter ότι επιστρέφει στις οθόνες για το νέο franchise του Magic Mike.

Ο ηθοποιός θα επαναλάβει τον ρόλο του, με τον Στίβεν Σόντερμπεργκ ,στην θέση του σκηνοθέτη. Ο τίτλος της νέας ταινίας, «Magic Mike's Last Dance» (Ο τελευταίος χορός του Μάτζικ Μάικ).

«Λοιπόν κόσμε, φαίνεται ότι ο Μάικ Λέιν επιστρέφει», έγραψε αναρτώντας μία φωτογραφία του σεναρίου για το επόμενο κεφάλαιο της ταινίας.

Η ανάρτηση επιβεβαιώνει επίσης ότι ο σεναριογράφος των προηγούμενων ταινιών Reid Carolin θα επιστρέψει για το σίκουελ.

Ο Tatum δε, στο Deadline δήλωσε κατενθουσιασμένος που επιστρέφει με αυτούς τους συντελεστές της ταινίας.

«Μόλις είδα τι έκανε ο Channing, ο Reid και η χορογραφική ομάδα του Magic Mike με τη ζωντανή εμφάνιση, είπα, πρέπει να κάνουμε άλλη μια ταινία. Το όνειρο του Mike Lane να συνδέει τους ανθρώπους μέσω του χορού πρέπει να πραγματοποιηθεί» είπε ο Σόντερμπεργκ.

Η ταινία, η οποία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο HBO Max ενώ ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της κυκλοφορίας της.

Εν τω μεταξύ, τον Δεκέμβριο θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ ένα ριάλιτι εμπνευσμένο από τις ταινίες. Το Finding Magic Mike θα κυκλοφορήσει επίσης στο HBO Max και θα ακολουθεί 10 άντρες που «έχασαν τη μαγεία τους» καθώς ξεγυμνώνουν την ψυχή τους και μαθαίνουν να κάνουν χορευτικές εμφανίσεις. Ο νικητής θα λάβει ένα χρηματικό έπαθλο και μια ευκαιρία να παίξει στο Magic Mike Live.

Well world, looks like Mike Lane’s tapping back in. @hbomax pic.twitter.com/V9Ce62n710