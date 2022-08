Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της τηλεοπτικής μεταφοράς του «American Gigolo», που κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο.

Πάνω από 40 χρόνια μετά την εμβληματική εμφάνιση του Ρίτσαρντ Γκρι στην νεο-νουάρ ταινία που καθόρισε την πορεία της καριέρας του ο Jon Bernthal αναλαμβάνει τα ηνία ως Julian Kaye.

Η σειρά λειτουργεί σχεδόν ως άμεση συνέχεια της αρχικής ταινίας: 15 χρόνια αργότερα, ο Τζούλιαν, πρώην συνοδός, απαλλάσσεται από την κατηγορία της δολοφονίας όταν νέα στοιχεία έρχονται στο φως που αποδεικνύουν ότι δεν διέπραξε τον φόνο για τον οποίο φυλακίστηκε.

Αλλά ενώ προσπαθεί να επιστρέψει στην παλιά του ζωή, συνειδητοποιεί ότι το να συνεχίσει από εκεί που την είχε αφήσει δεν είναι τόσο απλό όσο νόμιζε.

Έτσι, επιχειρεί ο ίδιος να λύσει το μυστήριο της δολοφονίας, όπως θα έκανε κάθε τηλεοπτικός χαρακτήρας που σέβεται τον εαυτό του.

Στο τρέιλερ η μουσική του εμβληματικού "Call Me" της Blondie, από την ταινία του 1980 έχει αντικατασταθεί από ένα έντονο soundtrack.

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στο Showtime.

