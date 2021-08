Στην τηλεόραση αναμένεται να επιστρέψει η Σελίνα Γκόμεζ (Selena Gomez), με την ίδια να δηλώνει πως το διάλειμμα που έκανε τη βοήθησε να ωριμάσει ως ηθοποιό.

Ο τελευταίος ρόλος της 29χρονης τραγουδίστριας στην επερχόμενη σειρά του δικτύου Hulu «Only Murders in the Building» είναι η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση μετά τη συμμετοχή της στη σειρά «Wizards of Waverly Place» του Disney Channel, στην οποία πρωταγωνίστησε από το 2007 έως το 2012.

Ερωτηθείς για το πώς ο χρόνος την άλλαξε ως ηθοποιό η Γκόμεζ είπε ότι «έχω περισσότερη πείρα» από όταν πρωτοεμφανίστηκε.

«Για πολύ καιρό συνέδεσα τη ζωή μου με τη Disney από πολύ μικρή ηλικία, οπότε δεν ήξερα τι ακριβώς έκανα», αστειεύτηκε. «Ήμουν παιδί που δεν ήξερε τι κάνει, απλά έτρεχα στο γύρισμα και τώρα νιώθω σαν σφουγγάρι και απορροφώ όλη τη σοφία που μπορώ».

Η τραγουδίστρια του «Lose You to Love Me» έκανε το ντεμπούτο της στην ηθοποιία στη σειρά «Barney & Friend» του PBS από το 2002 έως το 2004, προτού πάρει μεταγραφή για την Disney, όπου από το 2007 έως το 2008 είχε αναλάβει το ρόλο της Χάνα Μοντάνα, ενώ στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στη σειρά «Wizards of Waverly Place».

Για το νέο της ρόλο στο κωμικό μυστήριο δολοφονίας, η Γκόμεζ δήλωσε στον Τύπο: «Το επίπεδο πολυπλοκότητας του σεναρίου είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο ήθελα να το κάνω αυτό. Είναι πολύ ωραίο να επιστρέφω στην τηλεόραση και είναι ωραίο που και ο χαρακτήρας που θα υποδυθώ είναι στην πραγματική ηλικία μου, κάτι που δεν συμβαίνει ποτέ».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ