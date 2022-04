Η Αριάνα Ντε Μπόουζ πρωταγωνίστρια στην bisexual εκδοχή της ταινίας «Ο Γάμος του Καλύτερού μου Φίλου»

Η Αριάνα Ντε Μπόουζ, που έγραψε ιστορία στα φετινά Όσκαρ, ως η πρώτη ανοιχτά queer γυναίκα που κερδίζει Όσκαρ ερμηνείας, θα συμμετάσχει στην bisexual εκδοχή της αγαπημένης κωμωδίας «Ο γάμος του καλύτερού μου φίλου».

Η Ντε Μπόουζ κέρδισε τον Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «West Side Story», στο ριμέικ του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην τελετή του 2022.

Θα συμμετάσχει ως παραγωγός και θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ταινία με επίκεντρο τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και τίτλο «Two and Only». Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία έχει χαρακτηριστεί ως «Ο Γάμος του Καλύτερού μου φίλου σε bisexual Latinx POV εκδοχή».

Η ταινία γράφτηκε από τη Λατίνα συγγραφέα, εκπρόσωπο της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, Jen Rivas-DeLoose.

Η ταινία «Ο Γάμος του Καλύτερού μου φίλου» κυκλοφόρησε πριν από σχεδόν 25 χρόνια, το 1997 με τους Τζούλια Ρόμπερτς, Ρούπερτ Έβερετ, Ντέρμοτ Μαλρόνεϊ και Κάμερον Ντίαζ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η ρομαντική κωμωδία παρουσίασε την Τζούλιαν Πότερ (Ρόμπερτς) που προσπαθεί να σαμποτάρει τον γάμο του καλύτερού της φίλου της Μάικλ Ο'Νιλ (Μαλρόνεϊ) όταν συνειδητοποιεί ότι είναι ερωτευμένη μαζί του.

Η Αριάνα Ντε Μπόουζ με ανάρτησή της στο Τwitter, δήλωσε ενθουσιασμένη που συμμετέχει στη νέα ταινία.

«Ας δοκιμάσουμε μια ρομαντική κωμωδία», έγραψε. «Τόσο ενθουσιασμένη που θα αναλάβω μια νέα πρόκληση και θα μάθω ένα ή δύο πράγματα για την παραγωγή».

Την παραγωγή του «Two and Only» υπογράφουν επίσης οι Jeremy Stern και Randall Einhorn των Sad Unicorn, ενώ την επίβλεψη έχουν οι Scott Strauss και Giselle Johnson των Screen Gems.

Η Ντε Μπόουζ μετά την ιστορική της νίκη στα φετινά Όσκαρ είπε ότι ήταν «απίστευτο» που είναι η πρώτη «ανοιχτά queer έγχρωμη γυναίκα» που κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο.

Σημείωσε επίσης ότι είναι μόλις η «δεύτερη Λατίνα που κέρδισε βραβείο ερμηνείας» μετά τη Ρίτα Μορένο, που κέρδισε στην ίδια κατηγορία για την ερμηνεία της ως Anita στην κινηματογραφική μεταφορά του West Side Story το 1962.

«Και νομίζω ότι αυτό απλώς αποδεικνύει ότι υπάρχει χώρος για εμάς», είπε η Ντε Μπόουζ.

Let’s try a rom com!



So excited to take on a new challenge and learn a thing or two about producing.



Thrilled to be a part of this incredible team including Jen Rivas-DeLoose, Screen Gems’ Scott Strauss and @kgisellej and Sad Unicorn’s Randall Einhorn and Jeremy Stern! https://t.co/BUrSWkkOmE