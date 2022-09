Emily In Paris: Το Netflix αποκάλυψε τις πρώτες φωτογραφίες από την 3η σεζόν

Το Netflix αποκάλυψε τις πρώτες φωτογραφίες από την 3η σεζόν της πολυαναμενόμενης σειράς «Emily in Paris». Η 3η και η 4η σεζόν γυρίζονται ήδη στη Γαλλία.

Το Netflix δεσμεύτηκε ότι στις 24 Σεπτεμβρίου θα κάνει αποκαλύψεις για τη σειρά κατά τη διάρκεια μιας ειδικής εκδήλωσης.

Μέχρι τότε, σε ό,τι αφορά στα τηλεοπτικά, η 3η σεζόν έχει επιστροφές: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucien Laviscount, Lucas Bravo, Ashley Park και Camille Razat, μεταξύ άλλων.

Σεναριακά, η σειρά ακολουθεί την Emily, η οποία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι σε κάθε πτυχή της ζωής της.

Αντιμέτωπη με δύο πολύ διαφορετικούς δρόμους, η πρωταγωνίστρια θα πρέπει να αποφασίσει μεταξύ δουλειάς και έρωτα αλλά να βρει και τι σημαίνουν αυτές οι αποφάσεις για το μέλλον της στη Γαλλία.

Την ίδια ώρα θα συνεχίσει να βυθίζεται στις περιπέτειες και τις εκπληκτικές ανατροπές και εκπλήξεις που προσφέρει η ζωή στο Παρίσι.

Οι πρώτες φωτογραφίες που αποκαλύφθηκαν σήμερα αφήνουν να εννοηθεί ότι η Emily θα ξανασμίξει με τον Βρετανό φίλο της, τον οποίο υποδύεται ο Laviscount.

Το καστ της 3ης σεζόν περιλαμβάνει επίσης τους Samuel Arnold, Bruno Gouery και William Abadie. Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Tony Hernandez (JAX Media), Lilly Burns (JAX Media), Andrew Fleming, Alison Brown ενώ την παραγωγή υπογράφουν οι Raphael Benoliel, Stephen Brown, Lily Collins, Ryan McCormick και Jake Fuller.

