Το Netflix κυκλοφόρησε την πρώτη εικόνα της Elizabeth Debicki ως πριγκίπισσα Νταϊάνα και του Dominic West ως πρίγκιπας Κάρολος για την νέα σεζόν του «The Crown».

Η 5η σεζόν, που ξεκίνησε την παραγωγή της στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα, παρουσιάζει τη Debicki ως πριγκίπισσα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και τον West ως τον αποξενωμένο, ήδη τότε, σύζυγό της.

Η Debicki αναλαμβάνει τον ρόλο που υποδύθηκε η Emma Corrin στην 4η σεζόν, όπου η σειρά εξιστορούσε τη γνωριμία και τον γάμο με τον νεαρό τότε πρίγκιπα, τον οποίο υποδύθηκε ο Josh O'Connor.

Η Debicki έχει συμμετάσχει και στο «Tenet» του Christopher Nolan ενώ είναι γνωστή και από την εμφάνισή της ως Ayesha στο «Guardians of the Galaxy Vol. 2».

Our new Prince Charles (Dominic West) and Princess Diana (Elizabeth Debicki). pic.twitter.com/2QIMOhY1dE