Αυλαία για το «Ellen DeGeneres Show» μετά από 19 χρόνια- «Όταν ξεκινήσαμε δεν επιτρεπόταν να πω τη λέξη γκέι»

Μετά από 19 χρόνια συνεχούς παρουσίας, το «The Ellen DeGeneres Show» ολοκληρώθηκε σήμερα με αναδρομές, συγκίνηση και τους τελευταίους καλεσμένους, μεταξύ των οποίων οι Τζένιφερ Άνιστον, η πρώτη καλεσμένη της κωμικού στην εναρκτήρια εκπομπή της.

Πέρυσι τον Μάιο ανακοινώθηκε ότι η εκπομπή τελειώνει, όπως και το συμβόλαιο της Έλεν ΝτεΤζενέρις, μετά από καταγγελίες για μείωση μισθών, ρατσισμό και εκφοβισμό προς τα μέλη της παραγωγής, που την ανάγκασαν σε μία δημόσια συγγνώμη.

Κατά τη διάρκεια του φινάλε της σειράς, η ίδια εστίασε τον εναρκτήριο μονόλογό της στο πόσο διαφορετικός είναι ο κόσμος για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα σήμερα σε σχέση με τότε που ξεκινούσε την εκπομπή.

«Πριν από 20 χρόνια, όταν προσπαθούσαμε να πουλήσουμε την εκπομπή, κανείς δεν πίστευε ότι αυτό θα λειτουργούσε. Όχι επειδή ήταν διαφορετικό είδος εκπομπής, αλλά επειδή εγώ ήμουν διαφορετική», είπε.

«Όταν ξεκινήσαμε αυτό το σόου, δεν μπορούσα να πω «γκέι» στην τηλεόραση. Δεν μου επιτρεπόταν να πω «γκέι.» Το έλεγα πολύ στο σπίτι. «Τι τρώμε για γκέι πρωινό;» είπε αστειευόμενη. «Δεν μπορούσαμε να πούμε «γκέι». Δεν μπορούσα να πω «εμείς», γιατί αυτό θα υπονοούσε ότι ήμουν με κάποια», συνέχισε.

«Σίγουρα δεν μπορούσα να πω «η σύζυγος» και αυτό οφείλεται στο ότι δεν ήταν νόμιμο για τους ομοφυλόφιλους να παντρεύονται, και τώρα λέω «η σύζυγος όλη την ώρα». Η κάμερα έδειξε εκείνη τη στιγμή την ηθοποιό , Πόρσια ντε Ρόσι, σύζυγο της Έλεν Ντε Τζενέρις.

«Πριν από 25 χρόνια, ακύρωσαν την κωμική σειρά μου επειδή δεν ήθελαν μια λεσβία να είναι στο primetime μία φορά την εβδομάδα. Είπα, «Εντάξει, τότε θα είμαι καθημερινά. Τι λέτε για αυτό;», πρόσθεσε.

Η παρουσιάστρια ολοκλήρωσε τον μονόλογό της ζητώντας από τον DJ της, Stephen Boss γνωστό ως tWitch, να χορέψει μαζί της για τελευταία φορά. Οι δυο τους πέρασαν από το κοινό με το «Best of My Love» των The Emotions πριν καθίσουν μαζί στη σκηνή.

«Αν δεν σας πειράζει να το πω αυτό, η εκπομπή είναι μια αντανάκλαση του πώς μοιάζει στην πραγματικότητα ο κόσμος. Όχι αυτό που είναι στους τίτλους», είπε ο tWitch. «Κοιτάς έξω και βλέπεις ανθρώπους διαφορετικών χρωμάτων, θρησκειών, οτιδήποτε, όλοι δείχνουν αγάπη ο ένας στον άλλον. Αυτό είναι επί 19 χρόνια και σε ευχαριστούμε γι' αυτό» είπε στην δική του Έλεν.

Στο πλατό και η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία ήταν η πρώτη καλεσμένη στην εναρκτήρια εκπομπή «The Ellen DeGeneres». Τώρα εμφανίστηκε ως η πρώτη καλεσμένη και για το φινάλε.

Αφού σημείωσε ότι η Άνιστον έχει εμφανιστεί στο σόου 20 φορές όλα αυτά τα χρόνια, η παρουσιάστρια τη ρώτησε πώς αισθάνθηκε όταν τελείωσαν τα Φιλαράκια μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, το 2004.

«Λοιπόν, πήρα διαζύγιο και ξεκίνησα θεραπεία. Και μετά έκανα μια κίνηση που ονομάζεται «The Breakup», είπε η Άνιστον. «Απλώς δέχτηκα το τέλος» είπε.

Χάρισε στην παρουσιάστρια δε, ένα χαλάκι που έγραφε «Ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις» και στη συνέχεια παρουσίασε ένα μοντάζ που έφτιαξε το συνεργείο της σειράς με στιγμιότυπα από την καριέρα της Ντε Τζενέρις.

Η δεύτερη καλεσμένη ήταν η Billie Eilish, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στην εκπομπή το 2018, όταν ήταν 16 ετών.

«Φοβήθηκα τόσο πολύ», είπε αναπολώντας την πρώτη της εμφάνιση. «Ξεκίνησες αυτή την εκπομπή έναν χρόνο μετά τη γέννησή μου. Αυτό ήταν στο σπίτι μου συνεχώς. Κάθε μέρα. Πήγαινα στην κουζίνα και η μαμά μου θα σε παρακολουθούσε» της είπε.

Στη συνέχεια, την εμφάνισή της στη σκηνή έκανε η μοναδική Pink, ως η τελευταία συνέντευξη και καλεσμένη της ΝτεΤζενέρις.

«Αυτό είναι ένα πολύ περίεργο συναίσθημα για μένα γιατί σε γνωρίζω τόσο καιρό και έχεις δώσει νόημα σε τόσα πολλά στη ζωή μου, προσωπικά, αλλά και στη ζωή όλων», είπε η τραγουδίστρια.

«Ήθελα να γίνω τραγουδίστρια γιατί ήθελα να μεγαλώσω και να αλλάξω τον κόσμο και να τον κάνω καλύτερο. Εσύ το έχεις κάνει με πολλούς τρόπους. Ίσως βοηθήσω τους ανθρώπους να βρουν τον πόνο τους. Εσύ βοηθάς τους ανθρώπους να βρουν τη χαρά τους».

Αφού θυμήθηκε την πρώτη της εμφάνιση στο σόου το 2003 και χάρισε στην παρουσιάστρια ένα σπιτικό προζύμι, κιάλια παρακολούθησης πουλιών, βελόνες πλεξίματος και νήμα για να πλέκει στον ελεύθερο χρόνο, η Pink ερμήνευσε το «What About Us».

«Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό και το συνεργείο μου για άλλη μια φορά, αλλά το πιο σημαντικό, θέλω να ευχαριστήσω τη Mary (Connelly), τον Andy (Lassner) και τον Craig (Peralta)», είπε η ΝτεΤζενέρις κλείνοντας την εκπομπή.

Οι Connelly και Lassner είχαν αναλάβει την εκτελεστική παραγωγή του "The Ellen DeGeneres Show" από το ντεμπούτο του, ενώ ο Peralta είναι επικεφαλής του προσωπικού της παρουσιάστριας για 25 χρόνια.

Απευθυνόμενη στο κοινό, η ΝτεΤζένέρις συνέχισε: «Αν έχω κάνει κάτι τα τελευταία 19 χρόνια, ελπίζω να σας ενέπνευσα να είστε ο εαυτός σας. Ο αληθινός, αυθεντικός εαυτός σας.

»Και αν κάποιος είναι αρκετά γενναίος για να σας πει ποιος είναι, να είστε αρκετά γενναίοι να τον υποστηρίξετε, ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνετε. Το να σου δείχνει κάποιος ποιος είναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να σου κάνει κανείς ποτέ.

»Και ανοίγοντας την καρδιά και το μυαλό σας, θα είστε πολύ πιο συμπονετικοί. Και η συμπόνια είναι αυτό που κάνει τον κόσμο καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σε αυτό το ταξίδι μαζί μου. Νιώθω την αγάπη και σας στέλνω και εγώ αγάπη. Αντίο».

Η Έλεν ΝτεΤζενέρις κάθεται σε έναν καναπέ με πλάτη στο κοινό. Γυρνά το κοιτάζει για μία τελευταία φορά και έπειτα ξαναγυρνά προς μια τηλεόραση που βρίσκεται μπροστά της. Πιάνει το τηλεχειριστήριο και κλείνει την τηλεόραση καθώς οι πόρτες κλείνουν πίσω της.

Με πληροφορίες του Variety