Ανησυχία για την βραδιά των Όσκαρ μετά τα BAFTA- Θετικοί αρκετοί από όσους παραβρέθηκαν στην τελετή

Λίγα 24ωρα απομένουν μέχρι την βραδιά τελετής των Όσκαρ αλλά τη συζήτηση δεν μονοπωλούν οι υποψήφιοι και τα στοιχήματα για το ποιοι θα είναι οι νικητές.

Η συζήτηση τις τελευταίες ημέρες κινείται γύρω από την αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού που καταγράφηκε μετά την τελετή απονομής των βραβείων BAFTA, στο Λονδίνο.

Εύλογα ο κινηματογραφικός κόσμος εκφράζει την ανησυχία του.

Πηγή ανέφερε στο Hollywood Reporter, ότι τα αυξημένα κρούσματα μετά τα βραβεία BAFTA τρόμαξαν πολλούς από τους ηθοποιούς και σκηνοθέτες, που δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν να διαγνωστούν θετικοί πριν από την βραδιά των Όσκαρ, την Κυριακή 27 Μαρτίου.

Όπως λέει μια άλλη πηγή - η οποία βρέθηκε θετική λίγες μέρες μετά την παρουσία της στην τελετή των BAFTA και σε διάφορες εκδηλώσεις που αφορούσαν στα βραβεία- είπε χαρακτηριστικά πως «Φαίνεται ότι το Σαββατοκύριακο μπορεί να ήταν ένα γεγονός που οδήγησε σε υπερδιασπορά».

Η Βρετανική Ακαδημία είπε ότι δεν θα σχολιάσει σχετικά αλλά τα νέα αυτά ακολουθούν μία αύξηση των κρουσμάτων στη Βρετανία με περίπου 3,28 εκατομμύρια ανθρώπους - 1 στους 21 στη χώρα - να έχουν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό την εβδομάδα έως τις 12 Μαρτίου, μια μέρα πριν από την τελετή των BAFTA.

Ένας από αυτούς που βρέθηκαν θετικοί μετά την παρουσία τους στην τελετή των BAFTA ήταν ο σκηνοθέτης, ηθοποιός και παραγωγός, Kenneth Branagh, ο οποίος ήταν μεταξύ των 10 ομιλητών στο ετήσιο πάνελ του PGA.

Δεν δόθηκε καμία εξήγηση σχετικά με το γιατί ο Branagh συμμετείχε μέσω βίντεο αλλά αργότερα εκείνο το βράδυ, το HR επιβεβαίωσε ότι είχε βγει θετικός τις τελευταίες ημέρες.

Ο Branagh δεν ήταν ο μόνος στην ομάδα του Μπέλφαστ που προσβλήθηκε από τον ιό. Ο συμπρωταγωνιστής του Ciarán Hinds βρέθηκε επίσης θετικός, όπως και μερικά άλλα άτομα που σχετίζονται με την ταινία.

Προς το παρόν, ο Branagh είναι σε αυτοαπομόνωση στη Νέα Υόρκη, όπου προσγειώθηκε την Τρίτη μετά τα BAFTA. Τον ενημέρωσαν να κάνει τεστ PCR αφού αρκετοί άλλοι συμπρωταγωνιστές του βρέθηκαν θετικοί.

Ο ίδιος, όπως και άλλοι που πετούσαν για Νέα Υόρκη, είχε αρχικά αρνητικό τεστ, που απαιτείται για την είσοδο στις ΗΠΑ.

Θετικοί βρέθηκαν και οι Phil Lord και Chris Miller, οι οποίοι έλαβαν το βραβείο καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων στο New York Film Critics Circle για το «The Mitchells vs. the Machines», από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου καθώς είχαν ήδη βρεθεί θετικοί.

Και οι δύο βρέθηκαν στο Λονδίνο λίγες μέρες νωρίτερα για τα BAFTA, όπου η ταινία ήταν υποψήφια.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter και ορισμένοι από την ομάδα του National Geographic που ταξίδεψαν στο Λονδίνο για το The Rescue αργότερα βρέθηκαν θετικοί.

Άνθρωποι από χολιγουντιανά στούντιο, μικρότερες ανεξάρτητες εταιρείες με ταινίες υποψήφιες στα BAFTA και διάφορες διαφημιστικές ομάδες λένε όλοι ότι γνωρίζουν ανθρώπους- ηθοποιούς, στελέχη, PR και δημοσιογράφους, που βρέθηκαν θετικοί μετά την παρουσία τους στην τελετή και στα πάρτι που ακολούθησαν. «Κυριολεκτικά όλοι με τους οποίους μιλάω αυτή τη στιγμή λένε ότι έχουν κορωνοϊό», αποκάλυψε ένας από αυτούς στο Hollywood Reporter.

Όπως τόνισαν ορισμένοι, υπήρξαν πολλά γεγονότα που θα μπορούσαν να αποδοθούν σε αυτή την αύξηση των κρουσμάτων, μεταξύ των οποίων και τα ταξίδια για να παραβρεθεί κανείς στα BAFTA.

Παράλληλα με την τελετή BAFTA στο Royal Albert Hall στις 13 Μαρτίου, έγινε, μεταξύ άλλων, ένα πάρτι για τους υποψήφιους στις 12 Μαρτίου, καθώς και ένα άλλο πάρτι νωρίτερα εκείνη την ημέρα.

Αν και χρειαζόταν, όπως και έγινε, η επίδειξη αρνητικού τεστ για την είσοδο στα BAFTA, το Hollywood Reporter επισημαίνει ότι δεν υπήρχε πουθενά απαίτηση για μάσκα, αν και πολλοί από αυτούς που εργάζονταν στο Royal Albert Hall και στο κόκκινο χαλί φορούσαν.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι αυτοί οι κανόνες υπερέβαιναν τις τρέχουσες κυβερνητικές οδηγίες, με τις αρχές της Βρετανίας να έχουν ουσιαστικά καταργήσει όλους τους περιορισμούς για την διασπορά του κορωνοϊού ήδη από τον περασμένο μήνα.

Τα Όσκαρ προχωρούν ακόμη παραπέρα και απαιτούν δύο τεστ PCR για τον Τύπο και τους παρευρισκόμενους. Οι παρουσιαστές και οι ερμηνευτές δεν απαιτείται να είναι εμβολιασμένοι αλλά θα πρέπει να περάσουν από αυστηρά τεστ Covid.

Οι άνθρωποι των Μέσων θα πρέπει να φορούν μάσκες στο κόκκινο χαλί, αν και - σύμφωνα με τις οδηγίες της κομητείας του Λος Άντζελες - δεν θα απαιτούνται μάσκες μέσα στο Dolby Theatre. Ωστόσο, θα υπάρχει απόσταση μεταξύ των σειρών των καθισμάτων.

Με πληροφορίες του Hollywood Reporter