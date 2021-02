Μία από τις πιο αγαπημένες κωμικές σειρές των mid 80s- 90s, «Τα Χρυσά Κορίτσια» θα είναι διαθέσιμα μέχρι το καλοκαίρι, στην υπηρεσία streaming, της Disney Plus.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε την είδηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ενόψει της μαζικής κυκλοφορίας περιεχομένου στις 23 Φεβρουαρίου με 276 ταινίες και πολλές γνωστές τηλεοπτικές σειρές να διατίθενται στην πλατφόρμα ταυτόχρονα.

Παρ' όλο που η σειρά τα «Χρυσά Κορίτσια» δεν συμπεριλαμβάνεται στο νέο πακέτο περιεχομένου, το οποίο φέρει τον τίτλο «Star», η Disney επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική τηλεοπτική κωμική σειρά πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα στην υπηρεσία streaming.

BREAKING: Disney+ say The Golden Girls is coming to the UK, with every season coming to the service this summer. pic.twitter.com/ffa4XwF2AI