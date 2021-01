H Μπέτι Μπίντλερ και ο Τζίμι Κίμελ αποχαιρέτησαν με τον πιο αστείο τρόπο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με το δικό του ξεχωριστό χιούμορ ο καθένας, δημιούργησε από ένα βίντεο, όπου αν μη τι άλλο, είναι έκδηλη η χαρά τους για την αποχώρηση του πρώην Αμερικανού προέδρου από την εξουσία.

Σε μία παράφραση του «Googbye Donnie» η Μπέτι Μίντλερ τραγουδά στον Ντόναλντ Τραμπ στίχους για τα ψέματα που έχει πει και για τους φόρους που χρωστά. Αποχαιρετώντας τον δε, του θυμίζει ότι η θέση του είναι στη φυλακή και ότι οι Αμερικανοί δεν θέλουν να τον ξαναδούν.

