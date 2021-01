Ρεκόρ τηλεθέασης σημείωσε η σειρά Bridgerton του Netflix, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η δημοφιλής πλατφόρμα για τον Δεκέμβριο και την εβδομάδα των εορτών.

Στα στοιχεία που ανακοίνωσε το Netflix, μέσω του Indiewire, αλλά δεν επιβεβαιώνονται από τρίτο φορέα, προσμετρώνται τόσο οι συνολικές ώρες τηλεθέασης όσο και ο μέσος χρόνος τηλεθέασης από κάθε συνδρομητή σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όπως αναφέρει το Indiewire, ώθηση στα νέα ρεκόρ του Netflix έδωσαν μία σειρά από αυθεντικές παραγωγές, ανάμεσά τους και το πολυσυζητημένο Bridgerton.

Συγκεκριμένα, η πρώτη σειρά της Shonda Rhimes για το Netflix, αποδεικνύεται τεράστια επιτυχία καθώς, σύμφωνα με το Netflix η σειρά θα φτάσει τα 63 εκατομμύρια νοικοκυριά μέσα σε 28 μέρες από την πρεμιέρα της. Αυτό σημαίνει πως το Bridgerton θα επιτύχει το πέμπτο μεγαλύτερο άνοιγμα μεταξύ των παραγωγών της πλατφόρμας. Μέσα σε λίγες ημέρες η σειρά κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του Τοπ 10 του Netflix σε 76 χώρες, μεταξύ αυτών οι ΗΠΑ, το ΗΒ, η Βραζιλία, η Γαλλία, η Ν. Αφρική αλλά και η Ελλάδα.

Η σειρά εποχής βασίζεται στα μυθιστορήματα της Αμερικανίδας Julia Quinn. Το Bridgerton ξεκινά στην πλατεία Grosvenor το 1813, όταν η νεαρή ντεμπιτάντ Daphne Bridgerton παρουσιάζεται στη βασιλική αυλή. Αφού η βασίλισσα τη θεωρήσει «τέλεια», αναμένει βομβαρδισμό προτάσεων αλλά ο υπερπροστατευτικός, άσωτος αδερφός της Άντονι απορρίπτει όλους τους μνηστήρες ως ακατάλληλους.

Τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο όταν σε μια κουτσομπολίστικη φυλλάδα της υψηλής κοινωνίας, κάποιος με το ψευδώνυμο Lady Whistleblower, καταγράφει κάθε ρομαντική αποτυχία της Daphne . Την ίδια στιγμή, ο Simon Basset, Δούκας του Χέιστινγκς, πιέζεται να «πάρει μια γυναίκα» ενάντια στις επιθυμίες του, έως ότου συναντήσει τη Daphne. Η λύση στα προβλήματά τους; Να προσποιηθούν ότι συνδέονται συναισθηματικά αυξάνοντας έτσι την αξία της Daphne στην «αγορά» του γάμου, ενώ ταυτόχρονα ο Simon κερδίζει την ελευθερία του.

Ανάμεσα στις παραγωγές της πλατφόρμας και το The Midnight Sky του Τζορτζ Κλούνει που αναμένεται να παρακολουθηθεί από 72 εκατομμύρια νοικοκυριά. Η ταινία βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των συνδρομητών του Neflix σε 77 χώρες και βρίσκεται στο Τοπ 10 συνολικά 93 χωρών, ανάμεσά τους η Τουρκία, η Αργεντινή, η Γερμανία και η Ισλανδία όπου πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα και σε πάνω από 800 αίθουσες σε 16 χώρες την περασμένη χρονιά.

Το We Can Be Heroes του Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, που έκανε πρεμιέρα τα Χριστούγεννα, αναμένεται να προβληθεί συνολικά σε 44 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Με πληροφορίες από indiewire

