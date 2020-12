Drake, Bad Bunny, Dua Lipa και The Weeknd είναι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που αναζήτησαν περισσότεροι οι χρήστες το 2020, σύμφωνα με στοιχεία του Spotify.

Ο Bad Bunny αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης παγκοσμίως με 8.3 δισεκατομμύρια streams. Το δεύτερο άλμπουμ του Πορτορικανού σταρ «YHLQMDLG» έφτασε τα 3.3 δισεκατομμύρια streams και ακολουθούν τα «After Hours» του The Weeknd και «Hollywood's Bleeding» του Post Malone.

Το «Fine Line» του Harry Styles και το «Future Nostalgia» της Dua Lipa βρίσκονται στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα.

Το Spotify ανακοίνωσε επίσης πως το δημοφιλέστερο είδος μουσικής για το 2020 ήταν η ποπ, με την δεκαετία που επέλεξαν να «ταξιδέψουν» περισσότερο οι χρήστες να είναι εκείνη του 1980.

Το πιο δημοφιλές τραγούδι του 2020 είναι το «Blinding Lights» από The Weeknd, ενώ στις κορυφαίες playlists ξεχώρισαν οι «Confidence Boost», «Your Favorite Coffeehouse», «Songs to Sing in the Shower» και «Just Smile».

Τα τραγούδια που «έντυσαν» μουσικά τo παγκόσμιo κίνημα Black Lives Matter ήταν «This Is America» από Childish Gambino, «I need you to (Breonna Taylor)» από Tobe Nwigwe, «Black Parade» από Beyonce, «Alright» από Kendrick Lamar και «The Bigger Picture» από Lil Baby.

Τέλος, η Billie Eilish ήταν η γυναίκα καλλιτέχνης που αναζήτησαν περισσότερο την χρονιά που πέρασε και ακολουθούν Taylor Swift και Ariana Grande.

