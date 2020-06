Το κρατικό κανάλι της Ιαπωνίας αναγκάστηκε να αποσύρει animation για το κίνημα Black Lives Matter μετά από σωρεία αντιδράσεων που το χαρακτήριζαν ως «προσβλητικό και παραπλανητικό».

Στο animation, το οποίο αποσύρθηκε την Τρίτη, εμφανιζόταν μαύροι άνδρες και μαύρες γυναίκες σε έναν καμένο δρόμο με τις γροθιές τους να σηκώθηκαν, ενώ ένας Αφροαμερικανός εξηγούσε, με συνοδεία μουσικής, τα αίτια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν σε δεκάδες Πολιτείες των ΗΠΑ κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Οι μαύροι είναι θυμωμένοι, αναφέρει ο μυώδης χαρακτήρας, λόγω του χάσματος πλούτου με τους λευκούς Αμερικανούς και του δυσανάλογου αριθμού κρουσμάτων κορωνοϊού στην αφροαμερικανική κοινότητα των ΗΠΑ. Το κρατικό κανάλι απολογήθηκε και αφαίρεσε το animation από τον ιστότοπό του, αναφέροντας ότι δέχθηκε κριτική στο Twitter. «Το απόσπασμα δημοσιεύτηκε μετά από παραγνώριση του ζητήματος και θα θέλαμε να ζητήσουμε συγνώμη από όποιον αισθάνθηκε άσχημα».

Το animation, που δημιουργήθηκε για ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει να εξηγήσει στα παιδιά την παγκόσμια επικαιρότητα, δεν έκανε λόγο για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ. Από την πλευρά τους, πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στηλίτευσαν το βίντεο κάνοντας λόγο για διαιώνιση στερεοτύπων. Άλλοι ανέφεραν ότι όλοι οι διαδηλωτές στο animation ήταν μαύροι, γεγονός που απέχει από την πραγματικότητα.

Σημειώνεται ότι οι διαμαρτυρίες έχουν εξαπλωθεί σε πολλές άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ιαπωνίας.

Από την πλευρά του ο επιτετραμμένος στηv Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο, Joseph M Young, έκανε λόγο, με ανάρτησή του στο Twitter, για ατυχές γεγονός παρότι κατανοεί τη «πρόθεση του NHK να καταπιαστεί με τα περίπλοκα φυλετικά ζητήματα στις ΗΠΑ».

While we understand @NHK 's intent to address complex racial issues in the United States, it's unfortunate that more thought and care didn't go into this video. The caricatures used are offensive and insensitive.

Και ο Baye McNeil όμως, ένας Αφροαμερικανός συγγραφέας που ζει στην Ιαπωνία έκανε λόγο για «προσβλητικό» βίντεο. «Εάν δεν καταλαβαίνετε τα πραγματικά ζητήματα στις ΗΠΑ, πρέπει απλώς να ρωτήσετε ή να μελετήσετε περισσότερο», έγραψε, προτρέποντας το NHK να μη μεταδίδει ανοησίες και να παραπληροφορεί ενώ εξευτελίζει τους Αφροαμερικανούς. Για το θέμα προχώρησε σε μία σειρά από πολλές αναρτήσεις.

Πολλοί χρήστες του Twitter έσπευσαν να τον υποστηρίξουν.

I'm sorry we do not accept your lame excuses anymore. You claim ignorance about blackness and YET you feel empowered to make offensive racist commentary on black issues / #BLM without consulting anyone! If you need help we are here but THIS BS is #UNACCEPTABLE @nhk_sekaima pic.twitter.com/Y43IKcV953