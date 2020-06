Η ταινία «Οι Υπηρέτριες» γίνεται η πιο δημοφιλής στο Netflix εν μέσω αντιρατσιστικών διαδηλώσεων ανά τον κόσμο για τη δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ.

Καθώς οι διαδηλωτές συνεχίζουν να φωνάζουν το σύνθημα «Black Lives Matter», η ταινία «Οι Υπηρέτριες» (The Help) του 2011 μπαίνει στην κορυφή της λίστας στην πλατφόρμα, με αρκετούς από τους χρήστες να ζητούν άμεσα να αφαιρεθεί από την βιβλιοθήκη της.

Βασικό ζήτημα που προκύπτει είναι ό,τι πρόκειται για μία ταινία από λευκό σκηνοθέτη και συγγραφέα (κινηματογραφική προσαρμογή του ομότιτλου βιβλίου) που επιχειρούν μεν να παρουσιάσουν τον ρατσισμό κατά των μαύρων αλλά από την οπτική των λευκών. Υπάρχουν πολύ καλύτερες ταινίες για να μιλήσουν για τον ρατσισμό, λένει οι χρήστες.

Ανάμεσα σε αυτές που αντιπροτείνουν οι είναι και το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ της Εϊβα ΝτιΒερνέ «13th» στο Netflix, το «Just Mercy» αλλά και το «Selma». Η ταινία για τις πορείες που έγιναν μεταξύ της πόλης Σέλμα και της πρωτεύουσας της Αλαμπάμα, Μοντγκόμερι το 1965 για τη διεκδίκηση του δικαιώματος ψήφου ολόκληρης της αφροαμερικανικής κοινότητας των ΗΠΑ.

THE HELP is currently number five on Netflix most watched. Can we all please watch or rewatch 13TH and get that in the top instead? pic.twitter.com/ez0KFmOF9s