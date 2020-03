Η πρωτοποριακή ομάδα από τον Καναδά που ήταν υπεύθυνη για την τηλεοπτική κωμωδία "Kids in the Hall", επανασυνδέεται μετά από 25 χρόνια.

Η σειρά, που παιζόταν και στην Ελλάδα με τίτλο «Τα παιδιά της γειτονιάς» και στην οποία είχαν παρουσιαστεί μερικά από τα πιο πρωτοποριακά σκετς της σύγχρονης τηλεοπτικής κωμωδίας, ετοιμάζεται για έναν νέο κύκλο επεισοδίων στην πλατφόρμα της Amazon.

Το "Kids in the Hall" παιζόταν στο ελληνικό κανάλι Seven X – που επίσης πρόβαλλε στις αρχές των '90s την επίσης πρωτοποριακή κωμική σειρά "In Living Colour" από την οποία αναδείχτηκε ο Τζιμ Κάρεϊ – συγχρόνως σχεδόν με την προβολή του στη Βόρειο Αμερική από το 1989 ως το 1995.

Όλα τα αυθεντικά μέλη της φοβερής ομάδας των «Καναδών Πάιθονς» - Dave Foley, Kevin McDonald, Bruce McCulloch, Mark McKinney και Scott Thompson – επιστρέφουν και μαζί τους θα επιστρέψουν κατά πάσα πιθανότητα μερικοί από τους πιο εξωφρενικά ιδιοσυγκρασιακούς χαρακτήρες που είχαμε δει ποτέ. Μαζί τους επιστρέφει στον ρόλο του παραγωγού και ο «μεγιστάνας της κωμωδίας», ο ιδρυτής και ισχυρός άνδρας του Saturday Night Live.

"Τα Παιδιά της Γειτονιάς" σήμερα.

Εν αναμονή των νέων επεισοδίων, ιδού κάποια χαρακτηριστικά σκετς από εκείνη την ένδοξη πρώτη περίοδο...

Kids in the Hall: Head Crusher

Kids In The Hall - Bobby versus Satan