Στη δημοσιότητα δόθηκε το τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς The New Pope με πρωταγωνιστές τους Τζουντ Λο και Τζον Μάλκοβιτς.

Το The New Pope αποτελεί τη συνέχεια της ιστορίας του The Young Pope του Πάολο Σορεντίνο, ενώ πρόσφατα είχε ανακοινωθεί ότι ο Μέριλιν Μάνσον και η Σάρον Στόουν θα συμμετάσχουν στη σειρά.

Παρά τη δημοσιοποίηση του τρέιλερ λίγα έχουν γίνει γνωστά για την εννέα επεισοδίων σειρά, με τον δημιουργό της σειράς Παόλο Σορρεντίνο να αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εξερευνά «τον κόσμο του σύγχρονου παπισμού».

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Variety ο Σορρεντίνο δήλωσε πως ενώ η πρώτη σεζόν είχε μία περισσότερο πνευματική διάσταση η νέα σεζόν θα βασίζεται περισσότερο στην πλοκή και στα γεγονότα ενώ θα υπάρχουν περισσότερες αναφορές στο σήμερα.

Το The New Pope αποτελεί μια παραγωγή των Sky, HBO και Canal Plus.