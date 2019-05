Το «Arya challenge» είναι η νέα viral πρόκληση που έχει κατακλύσει τα social media και είναι εμπνευσμένη από το πρόσφατο επεισόδιο του Game of Thrones.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την επική -σύμφωνα με τους φανς της σειράς- κίνηση που έκανε η Arya Stark με το σπαθί της προκειμένου να σκοτώσει τον Night King, σε μια από τις εντονότερες σκηνές του επεισοδίου «The Long Night», το οποίο προβλήθηκε την περασμένη Κυριακή.

Και τώρα η Μέισι Γουίλιαμς, που υποδύεται την Arya Stark, έχει κάνει εμμέσως τους θαυμαστές της σειράς να έχουν επιδοθεί σε μια ιντερνετική «μάχη», αναπαριστώντας την δική της κίνηση αλλά χωρίς σπαθί-χρησιμοποιούν οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, από κλειδιά μέχρι μπανάνες.

Τα σχετικά βίντεο κυκλοφορούν με τα hashtags #aryachallenge και #nottoday, με το δεύτερο να έχει αναφορά στα λόγια της Melisandre, της πρώτης δασκάλας της Arya, που είχε πει: «Τι λέμε στον θεό του θανάτου; Όχι σήμερα [σ.σ.Not today]».

Δείτε μερικά από τα βίντεο του Arya challenge:

“Who taught you how to do that?” “No one.” @GameOfThrones @FOXLA #AryaChallenge pic.twitter.com/2aBBe1FzHB

My daughter doing the #AryaChallenge pic.twitter.com/H2m47Pdlkj

#notoday #AryaStark #AryaChallenge #AryaKillsNightKing #AryaForTheWin Happy Morning ...and what do we all say to stress “ Not Today “ #GOT pic.twitter.com/FxYA7fYc4f