Το YouTube μετέδωσε κατά λάθος χθες το βράδυ εικόνες από την πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων οι οποίες συνοδευόντουσαν από ενημερωτικό κείμενο από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις ΗΠΑ.

Την ώρα που συνέρρεαν στο YouTube απευθείας εικόνες από την πυρκαγιά στο εμβληματικό μνημείο στο Παρίσι, το κείμενο που συνόδευε ορισμένα βίντεο στο YouTube παρέπεμπε σε καταχώριση της Εγκυκλοπαίδειας Britannica για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ το 2001.

Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 3.000 ανθρώπων, στην πλειοψηφία τους στη Νέα Υόρκη από την κατάρρευση των δίδυμων πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

YouTube's fact-checking thing below live news seems to be completely broken https://t.co/o8mChVWVHa pic.twitter.com/eu0ZDacnPd