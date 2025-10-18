Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς Ελληνικό και Γλυφάδα

Η «Ελληνικό Μετρό» ανακοίνωσε την έναρξη των μελετών για την επέκταση του μετρό της Αθήνας προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα, ένα έργο που εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης του δικτύου σταθερής τροχιάς στην Αττική.

Την ίδια ώρα, τα έργα της Γραμμής 4 προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, καθώς οι δύο μετροπόντικες έχουν διανοίξει σημαντικά τμήματα των σηράγγων από το Γαλάτσι και το Γουδή, που θα συναντηθούν στον σταθμό Ευαγγελισμός. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το μηχάνημα που ξεκίνησε από το Γουδή αναμένεται να φτάσει στον Ευαγγελισμό στα τέλη του 2025 ή στις αρχές του 2026, ενώ ο δεύτερος μετροπόντικας από το Γαλάτσι υπολογίζεται να ολοκληρώσει τη διαδρομή του στα τέλη του 2026 με αρχές του 2027.

Ο διευθύνων σύμβουλος της «Ελληνικό Μετρό» Νίκος Κουρέτας δήλωσε ότι μετά την ολοκλήρωση των υφιστάμενων έργων, προτεραιότητα αποτελεί η επέκταση της Γραμμής 2 από την Ανθούπολη έως το Ίλιον, μέσω των σταθμών Παλατιανή, Ίλιον και Άγιος Νικόλαος. Το έργο αυτό, όπως σημείωσε, «θα δώσει ανάσα στις δυτικές συνοικίες της Αθήνας, οι οποίες επί χρόνια ζητούν καλύτερη σύνδεση με το μετρό».

Σε επόμενη φάση, η γραμμή αυτή θα επεκταθεί έως τις Αχαρνές, όπου θα συνδεθεί με το δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, εξυπηρετώντας κατοίκους σε Καματερό, Ζεφύρι και ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, προχωρά ο εκσυγχρονισμός του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα, που θα αποτελέσει κομβικό σημείο συντήρησης του στόλου.

Ο κ. Κουρέτας επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι μελέτες για την επέκταση προς Γλυφάδα και Ελληνικό, περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο μεγάλης αστικής και τουριστικής ανάπτυξης λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού.

Επιπλέον, εξετάζεται η επέκταση της Γραμμής 4 προς δύο κατευθύνσεις:

Προς βορρά, από το Γουδή μέσω της Λεωφόρου Κηφισίας έως Λυκόβρυση και Μελίσσια.

Προς δυτικά, από το Γαλάτσι έως σχεδόν την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου επεκτάσεων, εκπονούνται μελέτες και για τη σύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το δίκτυο του μετρό, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στη Νότια Αθήνα.

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος, τα έργα αυτά έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα 5 έως 10 ετών, ανάλογα με τη μελετητική και χρηματοδοτική τους ωριμότητα: «Τα έργα του μετρό είναι σύνθετα και απαιτούν προσεκτική μελέτη, σωστή επίβλεψη και άμεση αντιμετώπιση των τεχνικών προκλήσεων. Οι επεκτάσεις πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα τη βιωσιμότητα και τις πραγματικές ανάγκες της πόλης».

Οι συγκοινωνιολόγοι επισημαίνουν ότι η επέκταση του μετρό αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για την Αθήνα, που αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερα προβλήματα κυκλοφορίας και ρύπανσης. Με την προσθήκη των νέων σταθμών και συνδέσεων, εκτιμάται ότι χιλιάδες κάτοικοι των νοτίων και δυτικών προαστίων θα αποκτήσουν ταχύτερη, ασφαλέστερη και φιλική προς το περιβάλλον μετακίνηση.