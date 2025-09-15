Ελεύθερος ο Γιάννης Μάλαμας ως τη δίκη που ορίστηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου

«Η δράση φέρνει αντίδραση» είπε η μητέρα του - Ο Γιάννης Μάλαμας συνελήφθη μετά από αντιπαράθεση με οδηγό ταξί και επεισόδιο με αστυνομικό

Αναβολή για τις 18 Σεπτεμβρίου πήρε η δίκη του Γιάννη Μάλαμα, γιου του τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα, με την απολογία του για το περιστατικό με τον οδηγό ταξί και τους αστυνομικούς.

Μετά την απολογία του, ο 20χρονος έμεινε ελεύθερος και θα παραμείνει έτσι ως τη δίκη.

Ο 24χρονος Γιάννης Μάλαμας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, μετά από επεισόδιο στο οποίο φέρεται να ενεπλάκη, καθώς βρισκόταν στο Μοναστηράκι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ τoυ Mega, ο Γιάννης Μάλαμας και ένας φίλος του, φέρονται να διαπληκτίστηκαν έντονα με οδηγό ταξί και στη συνέχεια να χτύπησαν με μπουνιές πόρτες του ταξί.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα αντιστάθηκε και και ξεκίνησε να υβρίζει τους αστυνομικούς.

Όταν βρέθηκε μέσα στο περιπολικό, κι έχοντας δεμένα τα χέρια του πίσω λόγω τοποθέτησης χειροπεδών, φέρεται να χτύπησε έναν από τους αστυνομικούς με το κεφάλι, που σύμφωνα με το Mega διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι ίδιες πληροφορίες, μεταφέρουν ότι οι αστυνομικοί κατήγγειλαν, πως η ένταση συνέχισε και ο Γιάννης Μάλαμας φέρεται να εξύβριζε τους αστυνομικούς και να τους απειλεί.

Γιάννης Μάλαμας: «Η δράση φέρνει αντίδραση» είπε η μητέρα του

Ο νεαρός τραγουδιστής έφτασε στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.

Η Γλυκερία Σταθοπούλου, δήλωσε ότι: «Δεν ήμουν εκεί, όπως και κάθε μάνα δεν ήταν στις εξόδους του γιου της. Ξέρω όμως ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ευγενικό παιδί. Δεν είχε ποτέ κανείς πρόβλημα μαζί του και σίγουρα για να αντιδράσει, δέχτηκε δράση την οποία δεν άντεχε, δεν ξέρω, υποθέτω, Θέλω να το τονίσω, όταν ξέρω περισσότερα θα σας πω. Είναι 24 χρόνων, δεν μου είπε κάτι όταν το συνάντησα. Εγώ δεν θα μιλήσω γιατί είμαι η μαμά του. Ας μιλήσουν αυτοί που τον ξέρουν».

Εις βάρος του Γιάννη Μάλαμα σχηματίστηκε δικογραφία για εξύβριση, απειλή και σωματικές βλάβες.