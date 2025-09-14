Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα για επίθεση σε αστυνομικό

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα.

Ο νεαρός μουσικός Γιάννης Μάλαμας, περίπου στις 6:00 παρά τα ξημερώματα της Κυριακής φέρεται να χτύπησε την πόρτα ενός ταξί και να έβρισε τον οδηγό του, με ακόμη ένα άτομο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο έφτασε η αστυνομία και κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ο γιος του γνωστού τραγουδιστή φέρεται να αντιστάθηκε.

Παράλληλα την ώρα που έμπαινε στο υπηρεσιακό όχημα, χτύπησε με το κεφάλι του έναν αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο ΑΤ Ακροπόλεως, όπου συνέχισε να βρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.