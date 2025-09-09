ΣΑΤΑ για τον οδηγό που αρνήθηκε στην Καρολίνα Πελενδρίτου να έχει μαζί τον σκύλο - οδηγό της: «Θα υποστεί τις συνέπειες»

Ο οδηγός ταξί αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη να πάρει μαζί της στην κούρσα, τον σκύλο-οδηγό της

Οδηγός ταξί αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη, Καρολίνα Πελενδρίτου. να πάρει μαζί της στην κούρσα, τον σκύλο-οδηγό της.

Η πρωταθλήτρια στην κολύμβηση, μοιράστηκε μεσ story στο Instagram, βίντεο από τη στιγμή που ο οδηγός αντιδρούσε, όσο η ίδια του εξηγούσε ότι αυτό που κάνει, αντίκειται του νόμου. «Εγώ τι θα κάνω αν ο σκύλος ουρήσει μέσα στο αμάξι;», έλεγε ο οδηγός στην Καρολίνα Πελενδρίτου.

«Ξέρετε τι σημαίνει σκύλος οδηγός; Δεν έχετε δικαίωμα να μην πάρετε το σκυλί κι αν καλέσω την αστυνομία θα πάτε αυτόφωρο», αντέδρασε η Παραολυμπιονίκης, με τον οδηγό να επιμένει λέγοντας: «εγώ θα πάω αυτόφωρο; Το ταξί είναι δικό μου και εγώ κάνω κουμάντο».

Καρολίνα Πελενδρίτου: Η τοποθέτηση του ΣΑΤΑ

Θέση για το συμβάν πήρε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), διαβεβαιώνοντας, ότι «ο οδηγός θα υποστεί τις κυρώσεις».

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου, ο γραμματέας του ΣΑΤΑ, Πάρης Ορφανός, είπε με δηλώσεις του στο Action24, ότι το συνδικάτο έχει ενημερωθεί για το συμβάν με την τυφλή Παραολυμπιονίκη και επιβάτη του ταξί. Όπως τόνισε: «Οι σκύλοι οδηγοί έχουν το δικαίωμα να επιβιβάζονται γιατί είναι ένα με τον άνθρωπο που τους χρησιμοποιεί και επιβάλλεται να τους επιβιβάζει το ταξί».

Ο ίδιος εξήγησε, ότι ο συγκεκριμένος οδηγός θα υποστεί τις κυρώσεις.

Τα άτομα με αναπηρία, προστατεύονται από τον νόμο, για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης, της επαγγελματικής ένταξης και της συμμετοχής τους στην κοινωνία. Θεμελιώνεται, με αυτό τον τρόπο, το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, με χρήση σκύλων οδηγών ή βοηθείας.

Βάσει νόμου, το άτομο με αναπηρία όρασης ή κινητικότητας, έχει απόλυτο δικαίωμα συνοδείας από σκύλο οδηγό σε όλους τους δημόσιους χώρους, τους ιδιωτικούς χώρους που εξυπηρετούν κοινό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, τρένα, ταξί, πλοία, αεροπλάνα).

Όσο για τους εκπαιδευόμενους σκύλους οδηγούς, απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης με τους πλήρως εκπαιδευμένους. Ο συνοδός/εκπαιδευτής τους πρέπει να φέρει τα απαιτούμενα έγγραφα.

