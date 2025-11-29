Ρέθυμνο: «Βεντέτα» πίσω από την επίθεση με ψαλίδι σε βάρος 70χρονου κτηνοτρόφου

Την υπόθεση του Σεπτεμβρίου του 2024 με την επίθεση, αρχικά με πυροβολισμούς και στη συνέχεια, με κόψιμο γλώσσας σε βάρος ενός 70χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο, κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με το Mega, ήταν μία υπόθεση που απασχολούσε τον τελευταίο χρονικό διάστημα την ΕΛ.ΑΣ., προ και μετά των συμβάντων στα Βορίζια Κρήτης, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοιες εγκληματικές ενέργειες. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως η επίθεση στον κτηνοτρόφο σχετίζεται με τον εντοπισμό φυτείας κάνναβης στην περιοχή.

Ειδικότερα, θεωρούν πως οι δράστες έδρασαν στο πλαίσιο «αντεκδίκησης», καθώς πίστευαν ότι ο 70χρονος κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο σχετίζεται με την αποκάλυψη των ναρκωτικών ουσιών.

Ρέθυμνο: Το χρονικό της επίθεσης

Ως προς το χρονικό, το περιστατικό συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2024 στο χωριό Βιλανδρέδου του Ρεθύμνου, όπου άγνωστοι, φορώντας κουκούλες, περίμεναν τον 70χρονο στην κτηνοτροφική του μονάδα. Μόλις ο άνδρας μπήκε στο χώρο, τον πυροβόλησαν τουλάχιστον δύο φορές, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο.

Παρά το γεγονός ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά, ο κτηνοτρόφος κατάφερε να καλέσει τον γιο του, ο οποίος τον βρήκε σε κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν τον τραυματία, με συνέπεια μετά από μερικούς μήνες να πάρει εξιτήριο.

