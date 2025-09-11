Ψυχικό: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά και κρανίο σε βράχια

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από τον εντοπισμό ανθρώπινου κρανίου και οστών στο Ψυχικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, πολίτης εντόπισε οστά και ανθρώπινο κρανίο, στην περιοχή του Ψυχικού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα οστά βρέθηκαν σε βραχώδη περιοχή κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου και έσπευσαν αστυνομικοί για να περισυλλέξουν τα οστά και να τα στείλουν για ανθρωπολογική εξέταση.

Το τοπικό αστυνομικό τμήμα έχει αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης.



ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Παλλήνη: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά κάτω από γέφυρα